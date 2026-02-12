Thầy cô cùng học sinh siêu cấp đáng yêu với trend “Vạn sự như ý” mùa Tết 2026

HHTO - Trend nhảy “Vạn sự như ý” của nam ca sĩ Trúc Nhân gây bão trên mạng xã hội thời gian gần đây bởi động tác độc đáo. Hàng loạt clip cover của học sinh và giáo viên cùng chung khung hình xuất hiện trên MXH khiến netizen vô cùng thích thú vì độ “siêu cấp đáng yêu” của thầy cô và các trò.

Sau khi ra mắt được hơn một tháng, MV Vạn Sự Như Ý của nam ca sĩ Trúc Nhân đã đem về loạt thành tích khủng trên nền tảng số, đồng thời xuất hiện khắp nơi từ các buổi tiệc tất niên cuối năm đến sự kiện âm nhạc lớn... Gần đây nhất, bài hát còn đi vào không gian học đường, cho ra đời hàng loạt clip viral khoảnh khắc thầy cô và các bạn học sinh cùng nhau đu trend.

Ca khúc có nhịp điệu vô cùng vui tai, dễ nhớ, làm liên tưởng đến tiếng pháo rộn ràng xuất hiện trong những ngày Tết, thôi thúc người nghe muốn nhún nhảy theo điệu nhạc. Trước đó nam ca sĩ cùng nhóm sản xuất âm nhạc DTAP chỉ vô tình “nhảy cho vui” theo nhạc nhưng vì thấy hợp nên đã nhờ biên đạo hỗ trợ thêm động tác để đưa vào MV.

Chính nước đi này đã gây nên cơn sốt “tằng tằng tắng tăng” những ngày vừa qua trong các trường học. Nhiều bạn trẻ chia sẻ chỉ cần học động tác khoảng chừng 15 phút là có thể vào đội hình cùng bạn bè ghi hình.

Không cần dàn dựng công phu, cũng chẳng cần những cú lia máy điện ảnh, bối cảnh chỉ là những địa điểm quen thuộc trong trường học như sân trường, lớp học, hành lang... nhưng đều thu về lượt view khủng. Điều khiến netizen để ý chính là các thầy cô đã chủ động rút ngắn khoảng cách của mình, không ngần ngại đứng chung màn ảnh cùng học trò để đu trend chúc mừng năm mới.

Cộng đồng mạng nhiệt tình để lại lời khen: “Quá trời năng lượng luôn ạ, chúc cô trò luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Yêu quá!”, “Cô trò này “mạnh” quá!”, “Cô giáo và học sinh gần gũi như vậy các bạn đi học cũng thấy vui mỗi ngày”, “Cưng quá “chèn”!!!”,...

Đặc biệt, netizen còn phát hiện một số clip còn được chính nam ca sĩ Trúc Nhân đăng lại và bình luận khen ngợi cho những khoảnh khắc “siêu cấp dễ thương” này.

Bên cạnh đó, hội “nhất quỷ, nhì ma” cũng có cái nhìn khác đi về những người lái đò. Thầy cô lúc này không còn xuất hiện cứng nhắc với hình ảnh bảng đen, phấn trắng nữa mà đã trở thành những người bạn, có thể gần gũi, “hòa tan” với các học trò cưng để cùng nhau ghi lại những kỷ niệm học đường đẹp đẽ.