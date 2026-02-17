Xã Sóc Sơn vượt nhiều chỉ tiêu: Kết quả của Ý Đảng và Lòng Dân

TP - Năm 2025, xã Sóc Sơn hoàn thành 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, có 5 chỉ tiêu vượt. Bên cạnh đó, hàng loạt dự án trọng điểm được đẩy nhanh, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Theo đánh giá, Sóc Sơn đạt được thành quả ấy là nhờ sự đồng lòng giữa ý Đảng và lòng Dân.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Những ngày cuối năm, trên công trường dự án mở rộng Quốc lộ 3, hàng trăm công nhân vẫn hối hả làm việc. Máy xúc, máy ủi hoạt động liên tục, đào bóc lớp đất mặt. Vật liệu được tập kết gọn gàng dọc tuyến. Các biển báo, rào chắn tạm thời được lắp đặt nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực thi công.

Phát triển du lịch golf là lợi thế của xã Sóc Sơn

Dự án mở rộng Quốc lộ 3 là một trong những dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn xã Sóc Sơn, được thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2027. Công trình có chiều dài khoảng 6,7km, điểm đầu là Km19 + 640 Quốc lộ 3 tại vị trí giao cắt với Quốc lộ 18 (cầu vượt Quốc lộ 18); điểm cuối tại Km26 + 370 Quốc lộ 3, ngã ba giao với đường vào đền Sóc. Dự án do UBND xã Sóc Sơn làm chủ đầu tư với tổng kinh phí khoảng 1.482 tỷ đồng.

Thực tế, hầu hết các dự án chậm tiến độ đều liên quan đến giải phóng mặt bằng (GPMB). Do đó, với dự án mở rộng Quốc lộ 3, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sóc Sơn yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung cao độ cho công tác GPMB và tổ chức thi công dự án. Các phòng, đơn vị liên quan tập trung hoàn thành các mốc thời gian cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng sạch và đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, các ban, ngành, đoàn thể và các thôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Bà Nguyễn Thị An (trú tại xã Sóc Sơn) cho biết: Người dân rất ủng hộ thành phố, địa phương triển khai các dự án điện, đường, trường trạm và công trình dân sinh. Bởi những công trình này sẽ góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thay đổi bộ mặt đô thị. Có thể, những ngày đầu người bị thu hồi đất sẽ bị tác động, nhưng vì lợi ích chung, chúng tôi sẵn sàng bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Ngoài dự án trên, hiện xã Sóc Sơn đang thực hiện 15 dự án khác, với tổng diện tích đất cần GPMB là 433,54ha. Đến nay, xã đã thực hiện GPMB 192,81 ha (đạt 44,54%); đã phê duyệt phương án đối với 40,10 ha, tổng số tiền bồi thường hỗ trợ là 123,74 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xã cũng tập trung đẩy nhanh thực hiện các dự án trọng điểm như: Trung tâm thẩm vấn An ninh quốc gia của Bộ Công an; Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng; Trường đua ngựa; Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 3 đi Tỉnh lộ 16....

Bên cạnh các dự án trọng điểm, các lĩnh vực kinh tế- xã hội; an ninh- quốc phòng của xã Sóc Sơn cũng đã đạt được những kết quả tích cực. UBND xã Sóc Sơn cho biết, sau 6 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, dù còn gặp không ít những khó khăn, thách thức như: địa bàn rộng, công tác quản lý, điều chỉnh quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng còn nhiều bất cập... Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã Sóc Sơn đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Trong đó, có 5 chỉ tiêu vượt, 7 chỉ tiêu hoàn thành 100%, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Năm 2025, thu nhập bình quân của xã Sóc Sơn ước đạt 81,5 triệu đồng/người/năm. Trong đó, công nghiệp, thương mại đóng góp lớn vào cơ cấu kinh tế của địa phương. Trên địa bàn có 1.474 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho trên 26.000 lao động. Thu ngân sách Nhà nước của xã Sóc Sơn không chỉ đạt mà còn vượt xa chỉ tiêu thành phố giao. Công tác giải ngân vốn đầu tư công - một trong những “nút thắt” của nhiều địa phương, xã Sóc Sơn lại nằm trong nhóm dẫn đầu của Thủ đô.

Đặc biệt, xã Sóc Sơn đặc biệt quan tâm chỉ đạo giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai. Từ 1/7/2025, xã đã tiếp nhận 1.424 hồ sơ, đã giải quyết 1.034 hồ sơ (đạt 73%), đang giải quyết 235 hồ sơ trong hạn, 154 hồ sơ quá hạn. Địa phương cũng triển khai hiệu quả chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai.

Bên cạnh đó, Sóc Sơn cũng chủ động rà soát các quy hoạch trên địa bàn sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, lập danh mục các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, báo cáo UBND Thành phố chấp thuận giao UBND xã tổ chức thực hiện. Tổ chức triển khai lập quy hoạch chung xây dựng xã; Thực hiện phê duyệt điều chỉnh 1 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo thẩm quyền; phối hợp triển khai, công khai lấy ý kiến đồ án 2 dự án... Thành lập Tổ phản ứng nhanh thực hiện kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm đất đai, xây dựng, môi trường, văn minh đô thị, bảo vệ kết cấu hạ tầng, an toàn giao thông, thuỷ lợi, đê điều trên địa bàn xã. Ngoài ra, lĩnh vực y tế - giáo dục được địa phương đặc biệt quan tâm, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Những mục tiêu năm 2026

Sau sáp nhập, xã Sóc Sơn có tổng diện tích tự nhiên 68,24 km2 với trên 117 nghìn người. Sóc Sơn có vị trí chiến lược nằm ở cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, có các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 2, Quốc lộ 3, đường Võ Nguyên Giáp và tiếp giáp sân bay quốc tế Nội Bài. Bên cạnh lợi thế về hạ tầng giao thông, Sóc Sơn còn có tiềm năng phát triển nhờ điều kiện tự nhiên phong phú, quỹ đất rộng, cảnh quan sinh thái đa dạng.

Dự án Trường đua ngựa trên địa bàn xã Sóc Sơn đang được gấp rút triển khai

Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc cho biết, năm 2026, xã Sóc Sơn được thành phố giao chỉ tiêu thu ngân sách trên 2.226 tỷ đồng. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, xã đặt mục tiêu phấn đấu thu trên 2.463 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, xã Sóc Sơn cũng xác định rõ các mục tiêu trọng tâm như đảm bảo các hoạt động chi thường xuyên; tiếp tục duy trì và phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững; khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

Năm 2026, xã tiếp tục tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Duy Cường, năm 2026, Đảng bộ xã tập trung tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, Đại hội Đại biểu TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực; tiếp tục triển khai có hiệu quả 8 chuyên đề theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy…

Những kết quả mà Sóc Sơn đạt được trong năm qua là thành quả của sự đồng lòng giữa ý Đảng và Lòng Dân cùng với chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức địa phương. Với đà phát triển hiện có, Sóc Sơn đang vững vàng tiến vào năm 2026 với niềm tin và khát vọng lớn. Một xã Sóc Sơn hiện đại, giàu bản sắc và tràn đầy sức sống góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô.