Nhóm tình nguyện ‘vá’ đường đêm Giao thừa

TPO - Đêm Giao thừa, trong khi mọi người đoàn tụ chờ đón năm mới Bính Ngọ 2026, thì hàng chục tình nguyện viên vẫn lặng thầm "vá" những ổ voi, ổ gà đoạn đường thuộc xã Vân Tảo, góp phần đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.