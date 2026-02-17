Nhóm tình nguyện ‘vá’ đường đêm Giao thừa

TPO - Đêm Giao thừa, trong khi mọi người đoàn tụ chờ đón năm mới Bính Ngọ 2026, thì hàng chục tình nguyện viên vẫn lặng thầm "vá" những ổ voi, ổ gà đoạn đường thuộc xã Vân Tảo, góp phần đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
Hiếu cho biết, nhóm tình nguyện hiện có khoảng 400 thành viên với nhiều độ tuổi khác nhau, hoạt động khắp Hà Nội. Hễ đoạn đường nào có ổ voi, ổ gà là nhóm tìm đến và triển khai "vá" đường, trong đó nhiều nhất là khu vực Thường Tín và Phú Xuyên.
Trước mỗi buổi đi "vá" đường, nhóm sẽ khảo sát, tính toán số lượng vật liệu cần thiết và số người sẽ tham gia. Khoảng 20h, sau khi cơm nước xong, mọi người sẽ lên đường. Tại điểm đường, người làm nhiệm vụ hướng dẫn các phương tiện di chuyển, người vận chuyển vật liệu... mỗi người một việc.
Để không ảnh hưởng đến việc lưu thông của mọi người, nhóm của Hiếu thường lựa chọn buổi tối hoặc ngày nghỉ để "vá" đường. Nguyên vật liệu để "vá" đường một phần do các tình nguyện viên đóng góp, một phần các Mạnh Thường Quân tài trợ.