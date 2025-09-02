Hà Nội Sóc Sơn: Khát vọng trở thành đô thị bền vững phía Bắc của Thủ đô

TP - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Sóc Sơn đặt mục tiêu đến năm 2045 sẽ phát triển bứt phá với tầm nhìn mới, tư duy mới, trở thành đô thị bền vững phía Bắc của Thủ đô Hà Nội. Để đạt mục tiêu trên, Sóc Sơn sẽ tận dụng thế mạnh, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển du lịch.

Phát huy thế mạnh du lịch

Sóc Sơn là vùng đất “Địa linh nhân kiệt”, có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh được du khách trong và ngoài nước biết đến, ví như đền Sóc, Việt Phủ Thành Chương... Cũng vì thế, phát triển du lịch được Sóc Sơn xác định là giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

Ông Bùi Duy Cường, Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn cho biết, những năm qua xã đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử văn hóa. Cụ thể, xã đã hoàn thành đề án phát triển du lịch hướng đến mục tiêu phát triển du lịch gắn với không gian văn hóa tâm linh và khu vực Núi Sóc; tập trung phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm…kết hợp quảng bá sản phẩm nông nghiệp OCOP của Sóc Sơn. Bên cạnh đó, du lịch của Sóc Sơn còn kết hợp với các loại hình thể dục thể thao: Leo núi, chạy bộ, đua xe, bơi thuyền, Golf. Đặc biệt, trường đua ngựa Sóc Sơn đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến sau khi hoàn thành sẽ nâng tầm ngành du lịch Sóc Sơn lên tầm cao mới.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ xã Sóc Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu xây dựng Sóc Sơn trở thành đô thị bền vững phía Bắc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đình Thế

Bà Hoàng Thị Điệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hà Nội cho biết, Sóc Sơn có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Thời gian qua, xã đã tận dụng thành công thế mạnh để phát triển du lịch, đặc biệt trong vài năm trở lại đây, Sóc Sơn còn phát triển một loại hình du lịch mới là du lịch thể thao. “Dự án tổ hợp khu vui chơi, giải trí trường đua ngựa Sóc Sơn khi đi vào hoạt động sẽ trở thành trung tâm thể dục thể thao tầm cỡ quốc tế khu vực phía bắc sông Hồng”, bà Điệp nhận định.

Bên cạnh du lịch, thời gian qua Sóc Sơn tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Theo báo cáo của UBND xã Sóc Sơn, nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 8,83%/năm. Thu ngân sách nhà nước địa bàn đạt 3.211 tỷ đồng. Trong đó, xã cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp CN3 quy mô 78ha, khởi công xây dựng cụm công nghiệp CN2 quy mô khoảng 51 ha, hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai Cụm công nghiệp Mai Đình.

Ngoài ra, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội từng bước được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đáng chú ý, xã đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông trọng điểm như: Đường nối đô thị vệ tinh với đường Võ Nguyên Giáp (đoạn 2); đường Quốc lộ 3 - Vành Đai phía Đông; Đường nối Sân bay Nội Bài – Hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc).

Bí thư Nguyễn Duy Cường cho biết, để đạt được kết quả trên do nhiều nguyên nhân, trong đó Đảng bộ xã có vai trò quan trọng. Cụ thể, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, không hình thức. Bên cạnh đó, cấp ủy còn chủ động, quan tâm công tác dự báo, phát hiện sớm và sẵn sàng ứng phó với tình hình mới; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao…

Sóc Sơn phát triển bứt phá

Nghị quyết Đảng bộ xã Sóc Sơn lần thứ Nhất đặt mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế số, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đô thị, môi trường xanh. Đến năm 2045, xã Sóc Sơn phát triển bứt phá với tầm nhìn mới, tư duy mới, khát vọng mới, trở thành đô thị bền vững phía Bắc của Thủ đô Hà Nội.

Để đạt được mục tiêu trên, xã Sóc Sơn đã xác định 3 khâu đột phá. Thứ nhất, hoàn thành quy hoạch, thực hiện và quản lý quy hoạch, GPMB, phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông. Thứ hai tập trung các giải pháp để tăng thu ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sóc Sơn có nhiều lợi thế để phát triển không gian sáng tạo, hình thành các cụm không gian văn hóa - nghệ thuật gắn với di tích, làng nghề, cảnh quan tự nhiên. Ảnh: Duy Phạm

Để đạt mục tiêu đề ra, xã Sóc Sơn sẽ huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố. Trong đó, xã Sóc Sơn xác định công nghiệp là trụ cột, động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các lĩnh vực khác. Đồng thời, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát triển kinh tế tư nhân.

Nhằm đưa Sóc Sơn trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch quy mô, xã sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các dự án du lịch trọng điểm như: Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa; khu nghỉ dưỡng cuối tuần (Khu III – Đền Sóc); trung tâm thương mại Sóc Sơn. Bên cạnh đó, xã sẽ tập trung triển khai các biện pháp thu hút đầu tư phát triển các dự án đã được định hướng trong các đồ án quy hoạch như: trung tâm mua sắm cấp vùng; khu du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh; khu du lịch dọc theo sông Cà Lồ…

Bên cạnh đó, Sóc Sơn sẽ triển khai quy hoạch không gian sáng tạo văn hóa; hình thành các cụm không gian văn hóa, nghệ thuật gắn với di tích, làng nghề, cảnh quan tự nhiên như Núi Sóc, Đền Sóc, hồ Đồng Quan; đồng thời, bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, lễ hội truyền thống; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá sản phẩm du lịch văn hóa, phát triển tour du lịch thông minh, trải nghiệm số tại di tích, danh thắng, Bí thư Đảng ủy xã Bùi Duy Cường thông tin.