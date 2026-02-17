Cảnh xếp hàng 'xin lộc' đầu năm

TPO - Trong ngày đầu năm mới của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 , tại TPHCM từ sáng sớm, cả nghìn người đổ về chùa trong ngày đầu xuân để xếp hàng chui qua bụng ngựa, thỉnh chuông, phóng sinh…

Đã thành thông lệ, sáng mùng 1 Tết, rất đông người dân, du khách gần xa đổ về Chùa Ông (Hội quán Nghĩa An, phường Chợ Lớn, TPHCM) thắp hương, làm lễ đầu năm. Điểm nhấn thu hút đông đảo người dân nhất chính là góc sân nơi đặt tượng ngựa Xích Thố của Quan Thánh Đế Quân làm bằng gỗ, cao hơn 2m, được nhiều người xem là linh vật đem lại rất nhiều may mắn.

Người dân xếp hàng chui bụng ngựa Xích Thố tại chùa Ông ngày mùng 1 Tết

Sau đó, người dân sẽ rung chuông ngựa để cầu bình an, may mắn, sức khỏe...

Theo quan niệm dân gian, ngựa là biểu tượng của sự bền bỉ, trung thành và thăng tiến. Người dân xếp hàng dài, lần lượt cúi người chui qua bụng ngựa để cầu mong tài lộc, sức khỏe, bình an, may mắn…

Trẻ em được cha mẹ bế qua với mong muốn học hành tấn tới. Nhiều người tin nam nên chui bảy lần, nữ chín lần để đủ vía.

Chùa Bà Thiên Hậu được người dân đến xin lộc may mắn, bình an

“Đầu năm phải chui qua bụng ngựa mới yên tâm làm ăn” - chị Thu Hà (45 tuổi, ngụ phường An Đông) nói rồi nhanh chóng nhập lại dòng người đang chờ lượt tiếp theo. Bên cạnh bà, con gái vừa chui xong cũng tranh thủ vuốt cổ tượng, miệng lẩm nhẩm cầu khấn.

Sau khi chui bụng ngựa, người dân với tay rung chiếc chuông nhỏ treo trước cổ ngựa, tiếng leng keng vang lên không dứt. Tiếng chuông vang lên như một lời "thỉnh cầu" gửi đến thần linh, mong muốn một năm mới "mã đáo thành công", sức khỏe dẻo dai và vạn sự hanh thông.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm, người dân từ khắp nơi đến xếp hàng để được đánh ba tiếng chuông trong ngày đầu năm mới

Còn tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa), dọc lối bên hông chánh điện, hàng trăm người xếp hàng chờ tới lượt gõ chuông.

Mỗi người khi bước tới đều khép mắt vài giây, chắp tay khấn rồi mới nâng dùi gõ ba tiếng. Tiếng chuông chùa trầm hùng, vang vọng giữa lòng thành phố được tin là có khả năng đánh thức trí tuệ, xua tan những ưu phiền của năm cũ để đón nhận năng lượng tích cực.

Giữa trời nắng, dòng người vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài chờ đến lượt đánh chuông

“Tiếng chuông đầu năm giống như xóa hết muộn phiền năm cũ,” chị Mai Trang, một người đi lễ nói. Theo quan niệm Phật giáo, tiếng chuông tượng trưng cho sự tỉnh thức, nhắc con người hướng thiện. Vì vậy, nhiều người tin rằng tự tay thỉnh chuông đầu năm sẽ mang lại bình an và trí tuệ.

Không chỉ chui ngựa hay gõ chuông, trong sân chùa còn xuất hiện những chiếc lồng chim nhỏ. Người mua sẽ mang lồng chim đi làm lễ và phóng sinh. Phóng sinh đầu năm được xem là hành động gieo phước.

Phóng sinh đầu năm được xem là hành động gieo phước

Khi lời khấn vừa dứt, cửa lồng mở ra, chim tung cánh bay vút lên trời. Người thả đứng nhìn theo cho đến khi chỉ còn chấm nhỏ giữa nền trời xanh.

Ngoài cổng chùa, những sạp nhỏ bán túi lộc đỏ rực cũng tấp nập khách. Bên trong túi là muối, gạo hoặc đồng xu tượng trưng. Người mua chọn chiếc vừa mắt rồi cẩn thận cất vào túi xách như giữ một lá bùa may mắn.

Khách mua tràng hoa dâng lễ Phật

Túi lộc muối gạo được nhiều khách mua đầu năm

Tục “đầu năm mua muối” từ lâu đã ăn sâu vào đời sống. Muối tượng trưng cho sự mặn mà, gắn kết và xua điều xấu; gạo biểu trưng cho no đủ. Việc mua túi lộc đầu năm không chỉ là một nét đẹp văn hóa mà còn là lời nhắc nhở về sự tiết kiệm, tích cóp và mong cầu một năm mới cơm no áo ấm, gia đình sung túc.