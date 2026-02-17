Tái hiện không khí A50, A80 và nạn lừa đảo ở Táo Xuân

TPO - Tối 29 Tết, Táo Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề Xuân mới vươn mình lên sóng trên kênh THVL1. Chương trình tiếp tục khai thác mô-típ quen thuộc của Táo Xuân, kết hợp yếu tố hài kịch với các vấn đề nổi bật trong năm.

Tham gia chương trình năm nay có NSƯT Kim Tử Long, NSND Trịnh Kim Chi, Lê Khánh, Quốc Trường, Hứa Minh Đạt, Tú Vi, Văn Anh, Hải Triều, Tuấn Kiệt, Tuấn Dũng… Bên cạnh đó là các diễn viên nhí như Ngân Chi, Bảo Ngọc, Ben Hoàng Quân. Một số gương mặt bước ra từ các cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Yến Nhi, Nam vương Tuấn Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng, La Ngọc Phương Anh cũng góp mặt trong các vai diễn.

Đạo diễn cho biết quá trình thực hiện chương trình gặp nhiều khó khăn. “Ê-kíp đã phải dời lịch tập và lịch ghi hình đến ba lần. Có thời điểm chúng tôi nghĩ rằng năm 2026 có thể sẽ không có Táo Xuân”, anh nói.

Không khí A50, A80 được tái hiện trên sân khấu Táo Xuân 2026.

Các yếu tố về kinh phí và nhân sự ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, khiến một số nghệ sĩ không thể tiếp tục tham gia do trùng lịch. Dù vậy, ê-kíp quyết định tiếp tục triển khai chương trình. “Chúng tôi muốn duy trì một chương trình quen thuộc của khán giả vào dịp Tết”, đạo diễn chia sẻ thêm.

Về nội dung, Táo Xuân 2026 xây dựng kịch bản theo hướng phiêu lưu - giả tưởng. Câu chuyện xoay quanh hành trình của nhà Táo và các chư tiên khi giáng trần, tìm lại ba bộ phận thất lạc để hồi sinh cây đào Thiên Cơ và triệu hồi linh vật năm mới. Trên nền cốt truyện, chương trình lồng ghép các sự kiện kinh tế, văn hóa, xã hội được dư luận quan tâm trong năm qua.

Một trong những phân đoạn đáng chú ý là màn tái hiện không khí Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hình ảnh cờ hoa và ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình được đưa vào sân khấu nhằm gợi lại sự kiện.

Chương trình cũng đề cập đến vấn nạn lừa đảo với các chiêu thức từng gây bức xúc dư luận. Những câu chuyện này được thể hiện dưới hình thức hài kịch. Bên cạnh đó, nội dung về quảng cáo núp bóng từ thiện, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng cũng được đưa vào các tình huống đối thoại.

Một mảng nội dung khác là câu chuyện về hậu quả mưa lũ miền Trung. Thay vì tái hiện trực diện thiên tai, kịch bản tập trung vào hoàn cảnh của một gia đình chịu ảnh hưởng sau lũ. Đại diện chương trình cho biết chương trình chọn khai thác những hệ quả mà thiên tai để lại, đó là số phận con người và cuộc sống sau bão.

Ở phần hài, chương trình lồng ghép một số cụm từ và trào lưu từng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội như “em chào sếp”, “thân chưa mà giỡn”, “mời đoàn mình di chuyển”, “tuyệt đối điện ảnh”, điệu nhảy “Aura farming”… Các chi tiết này được đưa vào lời thoại và tình huống trên sân khấu.

Táo Xuân quy tụ nhiều nghệ sĩ, hoa hậu.

Về diễn xuất, NSƯT Kim Tử Long và NSND Trịnh Kim Chi đảm nhận các vai trò trung tâm. Lê Khánh, Hứa Minh Đạt, Hải Triều, Tuấn Kiệt tham gia các mảng miếng đối đáp. Quốc Trường, Tú Vi, Văn Anh góp mặt trong các phân đoạn cảm xúc. Dàn diễn viên nhí xuất hiện ở một số cảnh gia đình. Các hoa hậu, nam vương tham gia trong những vai diễn mang tính tình huống.

Với chủ đề Xuân mới vươn mình, chương trình khép lại năm cũ bằng các lát cắt sự kiện và câu chuyện xã hội, đồng thời gửi gắm thông điệp hướng đến năm mới. Táo Xuân 2026 tiếp tục là một trong những chương trình phát sóng vào khung giờ 29 Tết trên truyền hình.