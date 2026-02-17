Hơn 1000 lao động làm việc trong đêm giao thừa tại Cảng Tân Cảng- Cát Lái

Tối 16/2, đúng thời khắc chuyển giao năm mới, tại Cảng Tân Cảng- Cát Lái, Binh đoàn 20- Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn long trọng tổ chức chương trình đón giao thừa và phát lệnh làm hàng đầu xuân Bính Ngọ 2026. Nghi thức thường niên này không chỉ mang đậm bản sắc văn hóa doanh nghiệp Quân đội, mà còn khẳng định quyết tâm giữ vững nhịp sản xuất, bảo đảm chuỗi cung ứng không gián đoạn ngay từ giờ phút đầu năm.

Ông Bùi Xuân Cường- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận vai trò của Tân Cảng Sài Gòn, một trong những “cánh chim đầu đàn” của ngành cảng biển và logistics Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM

Tham dự chương trình có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Bùi Xuân Cường- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và các sở, ban, ngành Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, lễ phát lệnh đầu xuân không chỉ là truyền thống của Binh đoàn 20- Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn mà còn là tín hiệu mở đầu cho một năm tăng tốc, bứt phá của Thành phố. Ông Cường ghi nhận vai trò của Tân Cảng Sài Gòn, một trong những “cánh chim đầu đàn” của ngành cảng biển và logistics Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn- Tư lệnh Binh đoàn 20, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết năm 2025, số thu thuế xuất nhập khẩu qua Cảng Tân Cảng- Cát Lái đạt hơn 86.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 10,8% tổng thu ngân sách Thành phố; tạo việc làm ổn định cho hơn 6.000 lao động trực tiếp cùng hàng nghìn lao động vệ tinh. Con số ấy cho thấy vị thế then chốt của Tân Cảng Sài Gòn trong hệ sinh thái kinh tế biển và logistics quốc gia.

Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn khẳng định, đơn vị xác định nhiệm vụ xuyên Tết là yêu cầu tất yếu để bảo đảm dòng chảy hàng hóa thông suốt, phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thực tế cho thấy khí thế sản xuất đầu năm đã được kích hoạt ngay trong đêm giao thừa. Riêng tại Cảng Tân Cảng – Cát Lái, mỗi ca Tết có hơn 1.000 lao động trực tiếp làm việc. Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, cảng đón 70 chuyến tàu với sản lượng thông qua đạt 112.000 TEUs, tương đương gần 1,6 triệu tấn hàng hóa. Chỉ riêng đêm giao thừa, 7 chuyến tàu container được tiếp nhận, tổng sản lượng xếp dỡ gần 11.200 TEUs khoảng 155.000 tấn.

Ngay sau nghi thức nhấn nút phát lệnh, container đầu tiên được xếp lên tàu EVER BRAVE của hãng Evergreen, tải trọng 36.972 tấn, sức chở gần 3.000 TEUs, hành trình qua nhiều cảng châu Á – đánh dấu chuyến hàng đầu xuân mang theo kỳ vọng về một năm mới thuận lợi, hanh thông.

Song hành với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội khi trao ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương” và các địa phương trên địa bàn TP.HCM với tổng số tiền 5,4 tỷ đồng. Đây là cam kết cụ thể cho tinh thần doanh nghiệp Quân đội gắn phát triển kinh tế với trách nhiệm cộng đồng.

Trong nhịp chuyển mình của TPHCM, Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục giữ vai trò “mạch máu” logistics phía Nam, góp phần củng cố năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát lệnh đầu xuân không chỉ là nghi thức, mà là lời khẳng định: dòng chảy hàng hóa vẫn không ngừng nghỉ và động lực tăng trưởng đã được khởi động từ phút đầu năm mới.