Quán ăn chay ở TPHCM đắt hàng Mùng 1 Tết

TPO - Dù chi phí nguyên liệu đầu vào, tiền thuê nhân công ngày Tết tăng so với ngày thường nhưng nhiều quán chay tại TPHCM vẫn giữ mức giá cũ. Với họ, bán món chay ngày đầu năm không chỉ là kinh doanh mà còn là cách gieo duyên lành cho thực khách.

Trong ngày đầu năm mới của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại các cung đường ở TPHCM tập trung nhiều quán chay như Nguyễn Trãi, Sư Vạn Hạnh, Ngô Gia Tự, Hậu Giang… hay khu vực quanh các ngôi chùa lớn như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bà Thiên Hậu, lượng khách tăng so với ngày thường.

Ngày 17/2 (Mùng 1 Tết), tại một quán hủ tiếu, mì chay trên đường Nguyễn Trãi (phường Chợ Lớn), thực khách ngồi kín chỗ. Chị Lưu Hạnh đi cùng gia đình 5 người kiên nhẫn chờ nhân viên kê thêm bàn, cho biết gia đình chị giữ thói quen ăn chay đầu năm nhiều năm nay.

Thực khách ngồi kín vỉa hè

“Chủ yếu là muốn bữa đầu năm nhẹ nhàng. Nếu quán đông thì chờ một chút cũng bình thường vì ngày Tết, ai cũng hoan hỉ” - chị Hạnh nói.

Một số chủ quán cho biết lượng khách mùng 1 thường cao hơn ngày thường, chủ yếu là gia đình hoặc nhóm bạn đi lễ đầu năm rồi kết hợp dùng bữa. Thời gian cao điểm tập trung từ trưa đến chiều tối. Thời tiết mát mẻ, khách thích chọn món chay hơn. Những món phổ biến vẫn là các món nước, cơm phần hoặc lẩu chay – nhóm món dễ ăn, phù hợp sau thời gian ăn uống nhiều đạm dịp cuối năm.

Bà Tâm, kinh doanh quán chay trên đường Bình Tiên (phường Bình Tiên) luôn tay chế biến món ăn cho biết, giá một số nguyên liệu như rau củ, nấm, đậu hũ dịp cận Tết có tăng nhẹ so với trước. Chi phí nhân công ngày lễ cũng cao hơn.

Tuy vậy, quán vẫn giữ mức giá tương đương ngày thường, dao động phổ biến 35.000 – 40.000 đồng/phần. “Nhiều năm qua, tôi đều không tăng giá dịp Tết. Mùng 1 ai cũng muốn vui vẻ, thanh thản, mình tăng vài nghìn đồng chẳng đáng là bao nhưng làm mất cái tình đầu năm” – bà Tâm nói.

Đa số các quán chay đều không tăng giá đầu năm

Khảo sát của phóng viên tại nhiều quán ăn chay ở TPHCM, các quán đều nhộn nhịp, món ăn vẫn chất lượng và đặc biệt giá cả vẫn như ngày thường. Chủ hàng còn niêm yết giá công khai và không có tình trạng chặt chém ngày Tết.

Một chủ quán chay tại phường Xuân Hòa tiết lộ, đã chuẩn bị nguyên liệu từ sớm giúp giảm áp lực chi phí. Ngày đầu năm khách chủ yếu đi lấy may nên quán cũng ưu tiên giữ giá ổn định. Lượng khách tăng bù lại phần chi phí phát sinh.

Một số quán khác cho biết họ chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn trong ngày mùng 1 để duy trì lượng khách quen và tạo thiện cảm đầu năm, coi đây là chiến lược kinh doanh dài hạn thay vì tập trung lợi nhuận ngắn hạn.

Nhiều quán cho biết đã chủ động nguyên liệu từ sớm để giảm áp lực chi phí, huy động người nhà phục vụ thay vì thuê nhân viên ngày Tết

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, thực khách ngày mùng 1 không chỉ là người ăn chay thường xuyên mà còn có nhiều người chọn ăn chay theo dịp. Một bộ phận người trẻ cho biết họ lựa chọn bữa chay đầu năm không chỉ vì yếu tố tâm linh, cầu may mắn mà còn để thanh lọc cơ thể, bảo vệ sức khỏe.