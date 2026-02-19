Lý do nhiều người chỉ check-in đường hoa Nguyễn Huệ từ xế chiều đến tối

TPO - Những ngày Tết Bính Ngọ 2026 tại TPHCM, nắng sớm gay gắt khiến du khách “đổi lịch” du xuân. Từ xế chiều, hàng nghìn người đổ về đường hoa để chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc bên linh vật ngựa của năm 2026.