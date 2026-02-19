Lý do nhiều người chỉ check-in đường hoa Nguyễn Huệ từ xế chiều đến tối

TPO - Những ngày Tết Bính Ngọ 2026 tại TPHCM, nắng sớm gay gắt khiến du khách “đổi lịch” du xuân. Từ xế chiều, hàng nghìn người đổ về đường hoa để chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc bên linh vật ngựa của năm 2026.
Du khách nước ngoài cũng hào hứng đến đường hoa Nguyễn Huệ ngắm linh vật ngựa, chụp ảnh năm mới để lưu giữ những kỷ niệm đẹp khi đến TPHCM đúng dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt.
Tại đường hoa Nguyễn Huệ, du khách có thể xin chữ hoặc mua tò he, món đồ chơi dân gian của trẻ em Việt Nam được nặn từ bột và có thể ăn được