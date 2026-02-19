Tàu biển chở khách quốc tế nườm nượp đến Đà Nẵng

TPO - Những tín hiệu tích cực từ thị trường khách tàu biển ngay từ đầu năm mở ra triển vọng tăng trưởng bền vững cho du lịch Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố.
Đoàn khách tàu biển được chào đón nồng nhiệt tại cảng với màn múa lân sôi động cùng những món quà đầu năm mới. Du khách cũng được giới thiệu về dịp Tết cổ truyền của người Việt Nam.
Trong thời gian ở Đà Nẵng, đoàn khách khám phá hệ sinh thái du lịch đa dạng từ Bảo tàng Điêu khắc Chăm, đường hoa xuân, Ngũ Hành Sơn đến phố cổ Hội An... Sự kết hợp giữa di sản và lòng hiếu khách đã khẳng định Đà Nẵng là điểm đến giàu giá trị bản sắc văn hoá và luôn sẵn sàng mang lại những khoảnh khắc trải nghiệm trọn vẹn nhất cho du khách.
Dự kiến năm nay thành phố sẽ đón 59 chuyến tàu với hơn 64.000 lượt khách, tăng khoảng 11% so với năm 2025.