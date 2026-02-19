Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Những điểm cắm trại lý tưởng quanh Hà Nội dịp Tết

Dương Triều - Trọng Tài

TPO - Rừng thông Ba Vì, hồ Đồng Đò hay bãi bồi ven sông Hồng là những điểm hẹn tuyệt vời để đón nắng xuân ngay sát Hà Nội. Tết này, hãy thử cắm trại và hít hà không khí trong lành để khởi đầu năm mới 2026 thật thư thái.

bien-may-ba-vi-1109.jpg
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, Ba Vì là địa điểm quen thuộc cho các hoạt động ngoài trời. Dịp Tết, nhiệt độ dao động 12–20 độ C, sáng sớm thường có sương mù nhẹ và biển mây ở khu vực cao. Ảnh: Chu Danh Hiếu.
ba-vi00001.jpg
ba-vi00002.jpg
Du khách có thể dựng lều tại khu rừng thông cốt 400 hoặc 600, kết hợp trekking lên đỉnh Vua, tham quan nhà thờ cổ. Không khí trong lành, địa hình đa dạng giúp nơi đây phù hợp cho cả chuyến đi trong ngày lẫn cắm trại qua đêm.
image.jpg
Bình minh trên hồ Đồng Đò (Sóc Sơn) mang vẻ đẹp tĩnh lặng, khác hẳn phố thị ồn ào. Với không gian rộng và thoáng, nơi đây thích hợp cho những nhóm bạn muốn tìm một nơi cắm trại tự túc để 'chill' cùng thiên nhiên.
image-4.jpg
image-3.jpg
image-2.jpg
Buổi chiều, ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ tạo khung cảnh thích hợp chụp ảnh. Một số hoạt động phổ biến gồm chèo SUP, câu cá, nướng BBQ. Dịp Tết, khu vực này đông nhất vào mùng 2-4 Tết.
image-6.jpg
Ngoài Hồ Đồng Đò, Sóc Sơn còn có nhiều đồi thông, hồ nhỏ và khu sinh thái tư nhân cho thuê bãi cắm trại. Khoảng cách 35–45 km giúp việc di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô thuận tiện.
image-5.jpg
Hoạt động phù hợp gồm picnic gia đình, trò chơi tập thể đầu năm, dựng lều qua đêm nếu thời tiết khô ráo. Khu vực này phù hợp nhóm 4–10 người muốn tìm không gian riêng tư.
vuon-nhan00002.jpg
Nằm ngay trong trung tâm Hà Nội khoảng, các vườn nhãn tại Gia Lâm, bãi bồi ven sông Hồng mang đến không gian làng quê ven đô. Bãi đất bằng phẳng, nhiều tán cây lớn, thuận tiện cho hoạt động picnic gia đình.
tp-vuon-nhan00001.jpg
Điểm đến này phù hợp với gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ do quãng đường ngắn, không yêu cầu chuẩn bị quá phức tạp. Hoạt động chủ yếu là dã ngoại trong ngày, tổ chức bữa ăn nhẹ dưới tán cây.
tp-ho-nui-coc00001.jpg
Cách Hà Nội khoảng 90 km, Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) phù hợp cho chuyến đi 1–2 ngày. Không gian hồ rộng, bao quanh bởi đồi núi, có khu du lịch sinh thái và dịch vụ lưu trú.
tp-ho-nui-coc00002.jpg
tp-ho-nui-coc00003.jpg
Du khách có thể cắm trại ven hồ, đi thuyền tham quan hoặc lựa chọn nghỉ tại khu resort lân cận. Đây là điểm đến thích hợp cho gia đình nhiều thế hệ kết hợp tham quan và nghỉ ngơi đầu năm.
Dương Triều - Trọng Tài
#cắm trại #bình minh #Hà Nội #du lịch #dã ngoại #Ba Vì #Hồ Đồng Đò #Tết Nguyên đán

Xem thêm

Cùng chuyên mục