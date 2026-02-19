Những điểm cắm trại lý tưởng quanh Hà Nội dịp Tết

TPO - Rừng thông Ba Vì, hồ Đồng Đò hay bãi bồi ven sông Hồng là những điểm hẹn tuyệt vời để đón nắng xuân ngay sát Hà Nội. Tết này, hãy thử cắm trại và hít hà không khí trong lành để khởi đầu năm mới 2026 thật thư thái.
Du khách có thể dựng lều tại khu rừng thông cốt 400 hoặc 600, kết hợp trekking lên đỉnh Vua, tham quan nhà thờ cổ. Không khí trong lành, địa hình đa dạng giúp nơi đây phù hợp cho cả chuyến đi trong ngày lẫn cắm trại qua đêm.
Buổi chiều, ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ tạo khung cảnh thích hợp chụp ảnh. Một số hoạt động phổ biến gồm chèo SUP, câu cá, nướng BBQ. Dịp Tết, khu vực này đông nhất vào mùng 2-4 Tết.
Du khách có thể cắm trại ven hồ, đi thuyền tham quan hoặc lựa chọn nghỉ tại khu resort lân cận. Đây là điểm đến thích hợp cho gia đình nhiều thế hệ kết hợp tham quan và nghỉ ngơi đầu năm.