Biển Đà Nẵng không được nghỉ... Tết

TPO - Từ sáng đến chiều, biển Đà Nẵng tấp nập du khách, đặc biệt là khách nước ngoài. Những người mê lướt sóng khuấy động bãi biển trong những ngày Tết.
Khách nội địa và người dân vắng bóng, biển Đà Nẵng vẫn không được...nghỉ Tết vì khách quốc tế liên tục đổ về. Từ sáng đến cuối chiều, những bãi tắm không khi nào im ắng. Từ sau dịch COVID-19 đến nay, môn lướt sóng được du khách chơi ngày một nhiều trên biển Đà Nẵng. Các hội nhóm lướt sóng được lập nên, tổ chức nhiều cuộc thi và thí sinh chủ yếu là du khách quốc tế.
Những ngày Tết Bính Ngọ, biển Đà Nẵng vẫn nhộn nhịp như giữa mùa hè nhờ du khách. Trong kỳ nghỉ Tết, thành phố đón khoảng 1500 chuyến bay, nườm nượp du khách, tăng 36% so với năm ngoái
Biển Đà Nẵng hút du khách vì phong cảnh đẹp, di chuyển thuận lợi. Từ biển vào trung tâm thành phố chỉ mất chưa tới 10 phút đi xe máy.