Trung Quốc: 'Đột nhập' bảo tàng sô-cô-la độc nhất vô nhị

TPO - Giữa miền tuyết trắng Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, một bảo tàng sô-cô-la khổng lồ khiến du khách choáng ngợp bởi sự độc đáo và quy mô ấn tượng. Tại đây, sô-cô-la đã được 'thổi hồn' thành những công trình kiến trúc và tác phẩm điêu khắc nghệ thuật.

Video: Độc đáo bảo tàng sôcôla khổng lồ.

Bảo tàng được chia làm nhiều tầng, ngay khi bước vào bảo tàng, du khách sẽ được chào đón bởi hương thơm sôcôla nồng nàn. Những người tuyết khổng lồ, hổ Siberia và gấu đen ... tất cả đều được làm từ sô-cô-la.

Mô hình Nhà thờ Thánh Sophia và các tác phẩm điêu khắc tinh xảo được "tạc" hoàn toàn từ sô-cô-la nguyên chất, tạo nên một không gian nghệ thuật dưới tầng hầm bảo tàng.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của bảo tàng chính là “vườn thú” đặc biệt, nơi những con vật như hổ Siberia và gấu đen, chim cánh cụt... sống động được tạo hoàn toàn từ sô-cô-la, tinh xảo đến mức khiến du khách vừa ngỡ ngàng vừa thích thú.

Hành trình một chiều xuyên qua "thánh đường" ngọt ngào: Nơi những bức tranh kinh điển được tái hiện bằng socola, phủ khắp không gian hương thơm đặc trưng đầy mê hoặc.

Sự sáng tạo độc đáo và quy mô hoành tráng đã biến nơi này thành điểm check-in lạ mắt, mang đến trải nghiệm khó quên giữa lòng thành phố băng giá.

Khách tham quan tìm hiểu quy trình sản xuất sô-cô-la và thưởng thức sản phẩm ngay tại chỗ.

Tại khu “chợ va cao”, đủ loại hạt ca cao được trưng bày theo từng giai đoạn phát triển, từ quả xanh non đến trái nâu chín mọng, mở ra hành trình trực quan khám phá bí mật phía sau mỗi thanh sô-cô-la. Không khác gì một “bách khoa toàn thư 3D về ca cao”, nơi du khách có thể tận mắt tìm hiểu quy trình hình thành nên vị ngọt đầy mê hoặc.