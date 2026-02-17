Chủ tịch UBND TPHCM gửi thư chúc Tết người dân

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã gửi thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 tới toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và những người con của TPHCM đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước.

Trong thư, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, năm 2025 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển khi thành phố hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, từng bước định hình diện mạo một siêu đô thị hiện đại.

Dù quá trình chuyển đổi ban đầu còn nhiều thách thức, nhưng với sự đồng lòng của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, bộ máy chính quyền đã nhanh chóng ổn định, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (ảnh: Ngô Tùng)

Theo nội dung thư chúc Tết, ông Nguyễn Văn Được ghi nhận những đóng góp thầm lặng của người dân phía sau các chỉ số phát triển, đồng thời khẳng định đây chính là nền tảng để thành phố bước vào năm mới với tâm thế chủ động, hướng tới các mục tiêu lớn như xây dựng hạ tầng đô thị thông minh, tăng cường kết nối vùng, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh. Thành phố cũng đặt trọng tâm xây dựng nền hành chính “phục vụ – kiến tạo”, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.

Bước sang Xuân Bính Ngọ 2026 – năm của biểu tượng “Thiên Mã” mạnh mẽ và kiêu hãnh, lãnh đạo thành phố bày tỏ tin tưởng tinh thần đoàn kết, trí tuệ và khát vọng vươn lên của người dân sẽ là động lực để thành phố tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được gửi lời chúc năm mới tới từng gia đình và người dân: “Gia đạo bình an – Tâm hồn thư thái, Vạn sự hanh thông – Mã đáo thành công!”.