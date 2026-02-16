Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết nhân dân Thủ đô

Minh Châu - Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ; thăm hỏi, chúc Tết nhân dân Thủ đô đón năm mới tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ.

Cùng tham dự có ông Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố, các sở, ban, ngành cùng đại biểu nhân dân Thủ đô.

tienphong-162tbt1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn của Đức vua Lý Thái Tổ và các vị tiên hiền, tiên liệt, các vị liệt tổ, liệt tông đã xây dựng và bảo vệ Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, gìn giữ non sông gấm vóc Việt Nam anh hùng, bồi đắp những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống vô cùng quý giá cho Thủ đô và đất nước mãi trường tồn. (Ảnh: QT).

Trong không khí linh thiêng, mừng xuân mới, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn của Đức vua Lý Thái Tổ và các vị tiên hiền, tiên liệt, các vị liệt tổ, liệt tông đã xây dựng và bảo vệ Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, gìn giữ non sông gấm vóc Việt Nam anh hùng, bồi đắp những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống vô cùng quý giá cho Thủ đô và đất nước mãi trường tồn.

tienphong-162tbt4.jpg
tienphong-162tbt5.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: QT).

Đoàn đại biểu cũng bày tỏ lòng thành kính cầu cho quốc thái dân an, đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thành công đột phá hơn nữa, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đã mừng tuổi, chúc Tết công nhân, người lao động, các chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Tổng Bí thư Tô Lâm trò chuyện thân mật và chúc nhân dân Thủ đô đón Xuân mới Bính Ngọ vui tươi, hạnh phúc; chúc năm mới nhiều thắng lợi mới.

tienphong-162tbt2.jpg
tienphong-162tbt6.jpg
tienphong-162tbt8.jpg
tienphong-162tbt9.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết, mừng tuổi đầu năm mới cho lực lượng trực Tết và các em nhỏ tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ. (Ảnh: QT).
Minh Châu - Trường Phong
#Tổng Bí thư #Tổng Bí thư Tô Lâm #Tết Bính Ngọ 2026 #Hà Nội #Thành ủy Hà Nội

