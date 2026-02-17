Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Dâng ngựa tiền triệu ở Đền Ông Hoàng Mười

Thu Hiền

TPO - Nhiều du khách không ngần ngại chi tiền triệu để mua những “ngựa khủng” bằng giấy, sắm lễ dâng Đức Thánh Hoàng Mười.

Video: Dâng ngựa tiền triệu ở Đền Ông Hoàng Mười.
tp-4.jpg
Đền Ông Hoàng Mười﻿ (xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) là di tích có lịch sử từ thế kỷ XVII, thờ Đức Thánh Hoàng Mười – một vị tướng tài đức vẹn toàn, có công giúp dân giúp nước. Ngoài ra, đền còn thờ các vị phúc thần như Thánh mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Tứ Phủ, Song Đồng Ngọc Nữ...
﻿Đền Ông Hoàng Mười được UBND tỉnh Nghệ An xếp hạng Di tích Lịch sử văn hóa năm 2002; được công nhận là điểm du lịch văn hóa tâm linh năm 2018. Năm 2019, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Lễ hội đền Ông Hoàng Mười là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
tp-10.jpg
tp-2.jpg
Ghi nhận ngày 17/2 (mồng 1 Tết Bính Ngọ), hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đổ về Đền Ông Hoàng Mười dâng hương, cầu bình an, tài lộc.
tp-5.jpg
tp-20.jpg
Đáng chú ý, nhiều người không ngần ngại chi tiền triệu để mua ngựa khủng, vàng mã và mâm lễ lớn dâng Đức Thánh Hoàng Mười trong ngày đầu năm mới. Theo quan niệm dân gian, ngựa là linh vật gắn với Đức Thánh Hoàng Mười – vị thánh nổi tiếng trong hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ của người Việt. Vì vậy, dâng ngựa giấy được xem là cách thể hiện lòng thành và ước nguyện được ngài phù hộ độ trì.
tp-23.jpg
Giá mỗi con ngựa giấy dao động từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng tùy kích thước và số lượng phụ kiện đi kèm như yên cương, kiếm, cờ lệnh, thỏi vàng. Nhiều gia đình chọn mua trọn bộ lễ gồm ngựa, vàng mã và mâm lễ hoa quả với tổng chi phí lên tới 2 - 3 triệu đồng.
tp-9.jpg
Anh Trương Xuân Long (40 tuổi, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết, năm nay gia đình làm ăn thuận lợi nên quyết định sắm lễ lớn để tạ ơn và cầu mong một năm mới hanh thông hơn. “Mình đi lễ quan trọng nhất là sự thành tâm, nhưng đầu năm cũng muốn chuẩn bị chu đáo để cầu tài lộc, công danh cho cả nhà”, anh Long chia sẻ.
tp-6.jpg
Bên trong đền, dòng người chen kín các ban thờ. Lực lượng chức năng và ban quản lý đền thường xuyên nhắc nhở người dân giữ gìn trật tự, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong khu vực thờ tự.
tp-14.jpg
Hàng năm, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội khai điểm (Rằm tháng 3 Âm lịch) và lễ giỗ Ông Hoàng Mười (10/10 Âm lịch), Đền ông Hoàng Mười thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh đến chiêm bái, dâng lễ.
tp-3.jpg
Du khách chụp ảnh với linh vật ngựa tại Đền Ông Hoàng Mười.
tp-18.jpg
Con đường dẫn vào Đền Ông Hoàng Mười tấp nập phương tiện ngày mồng 1 Tết Bính Ngọ.
Thu Hiền
