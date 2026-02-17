Dâng ngựa tiền triệu ở Đền Ông Hoàng Mười

TPO - Nhiều du khách không ngần ngại chi tiền triệu để mua những “ngựa khủng” bằng giấy, sắm lễ dâng Đức Thánh Hoàng Mười.
Ghi nhận ngày 17/2 (mồng 1 Tết Bính Ngọ), hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đổ về Đền Ông Hoàng Mười dâng hương, cầu bình an, tài lộc.
Đáng chú ý, nhiều người không ngần ngại chi tiền triệu để mua ngựa khủng, vàng mã và mâm lễ lớn dâng Đức Thánh Hoàng Mười trong ngày đầu năm mới. Theo quan niệm dân gian, ngựa là linh vật gắn với Đức Thánh Hoàng Mười – vị thánh nổi tiếng trong hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ của người Việt. Vì vậy, dâng ngựa giấy được xem là cách thể hiện lòng thành và ước nguyện được ngài phù hộ độ trì.