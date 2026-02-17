Vui xuân, đón Tết đừng quên tập luyện bảo vệ sức khỏe

TPO - Ăn uống thả ga, sinh hoạt đảo lộn dịp Tết có thể khiến cơ thể nhanh chóng xuống sức. Theo chuyên gia, duy trì thói quen vận động điều độ chính là bí quyết để vui xuân khỏe mạnh và sẵn sàng trở lại công việc.

Ngày 16/2, BS-CKII Nguyễn Đức Thành, Trưởng khoa Phục hồi Chức năng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết nhiều người có thói quen dừng hẳn việc tập luyện trong kỳ nghỉ với lý do bận rộn hoặc muốn “xả hơi” hoàn toàn. Thực tế, nếu ngưng tập luyện trong thời gian ngắn, cơ thể sẽ suy yếu chỉ sau một vài tuần. Sức bền tim phổi giảm, khối cơ teo nhỏ dần, chuyển hóa chậm lại và nguy cơ tăng cân rất cao.

Theo các nghiên cứu quốc tế, kỳ nghỉ lễ kéo dài thường đi kèm tình trạng ăn uống dư thừa năng lượng, sử dụng nhiều rượu bia và thức khuya. Những thay đổi này khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng.

Ở một số quốc gia, số ca nhồi máu cơ tim ghi nhận tăng lên trong dịp lễ cuối năm, một phần liên quan đến căng thẳng, ăn uống quá mức và giảm vận động. Sau kỳ nghỉ, không ít người rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải, khó quay lại công việc và thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Để tránh tình trạng “tụt phong độ” sau Tết, BS Thành khuyến nghị không nên dừng tập hoàn toàn mà duy trì vận động ở mức phù hợp. Dù giảm thời lượng mỗi buổi tập hoặc số buổi tập trong tuần, việc duy trì thói quen vận động vẫn mang lại lợi ích rõ rệt cho tim mạch, hệ cơ xương khớp và tinh thần. Chỉ cần 15–30 phút mỗi ngày với các bài tập đơn giản tại nhà cũng đủ giúp duy trì nền tảng thể lực.

Chống đẩy là bài tập đơn giản mọi người đều có thể thực hiện

Một trong những giải pháp khả thi nhất trong dịp Tết là lựa chọn các bài tập không cần dụng cụ, có thể thực hiện ở bất kỳ đâu. Đi bộ quanh nhà, leo cầu thang, nhảy dây, đạp xe tại chỗ hoặc chạy bộ nhẹ là những hình thức vận động dễ áp dụng. Quan trọng hơn, mỗi người nên chủ động lập kế hoạch trước kỳ nghỉ, phân bổ thời gian hợp lý giữa thăm hỏi, vui chơi và tập luyện, thay vì để lịch trình dày đặc cuốn trôi mọi ý định rèn luyện sức khỏe.

Bên cạnh các hình thức vận động nhẹ, bác sĩ Thành gợi ý một số bài tập cơ bản, huy động nhiều nhóm cơ và phù hợp với hầu hết mọi người.

Chống đẩy là bài tập đơn giản nhưng hiệu quả cho cơ tay và thân trên. Người tập nằm sấp, hai tay đặt rộng bằng vai, giữ thân mình thẳng, từ từ hạ thấp người xuống rồi đẩy lên trở lại. Thực hiện 2–4 hiệp, mỗi hiệp 10–15 lần hoặc đến khi mỏi. Bài tập này giúp duy trì sức mạnh cơ tay, vai và ngực, đồng thời cải thiện độ ổn định thân mình.

Duy trì tập luyện trong những ngày Tết sẽ giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, năng động

Đứng lên ngồi xuống, hay còn gọi là squat, giúp tăng cường cơ đùi và cơ mông. Người tập đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, từ từ hạ người xuống đến khi đùi song song mặt sàn, giữ lưng thẳng rồi đứng lên. Thực hiện 2–4 hiệp, mỗi hiệp 10–15 lần. Đây là bài tập quan trọng giúp duy trì sức mạnh chi dưới, hỗ trợ phòng ngừa đau lưng và thoái hóa khớp gối.

Nằm gập bụng là bài tập quen thuộc giúp làm mạnh cơ bụng. Người tập nằm ngửa, gập gối, hai tay đặt sau đầu, nâng thân mình lên khỏi sàn rồi hạ xuống chậm rãi. Thực hiện 2–4 hiệp, mỗi hiệp 10–15 lần. Cơ bụng khỏe góp phần bảo vệ cột sống và cải thiện tư thế.

Tư thế rắn hổ mang giúp kéo giãn và tăng cường cơ lưng, cổ. Người tập nằm sấp, chống tay nâng thân mình lên, ưỡn lưng nhẹ nhàng và giữ tư thế khoảng một phút. Bài tập này hỗ trợ giảm căng cứng cột sống do ngồi lâu hoặc di chuyển nhiều trong dịp lễ.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Thành, việc tập luyện trong những ngày Tết không chỉ nhằm kiểm soát cân nặng mà còn giúp giảm stress, cải thiện chất lượng giấc ngủ và nâng cao sức đề kháng. Vận động đều đặn còn giúp ổn định đường huyết, huyết áp – đặc biệt quan trọng với người có bệnh mạn tính.

Tết là dịp vui xuân, nhưng không đồng nghĩa với buông bỏ hoàn toàn thói quen lành mạnh. Chỉ cần dành ra một khoảng thời gian ngắn mỗi ngày cho vận động, mỗi người có thể duy trì nền tảng thể lực, hạn chế tăng cân và tránh cảm giác mệt mỏi sau kỳ nghỉ dài. Một cái Tết khỏe mạnh không chỉ đến từ những bữa tiệc sum vầy mà còn từ sự chủ động chăm sóc cơ thể của chính mình.