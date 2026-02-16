Các món ăn trên mâm cỗ Tết là ‘sát thủ’ của bệnh huyết áp, tim mạch

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

TPO - Ngày Tết, các sản phẩm “ăn liền” và đồ muối lên ngôi vì dễ bảo quản, dễ chế biến và hợp khẩu vị số đông. Từ gà ủ muối, thịt bò muối cho đến các món chân giò muối, thực phẩm chế biến sẵn được nhiều gia đình lựa chọn để “đổi vị” trong những ngày sum họp. Tuy nhiên, phía sau hương vị đậm đà là hàm lượng muối (natri clorua – NaCl) không hề nhỏ.

PGS.TS.BS Lâm Vĩnh Niên – Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, việc tiêu thụ thường xuyên các thực phẩm này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch và huyết áp.

Theo PGS Niên, natri là yếu tố trực tiếp liên quan đến tăng huyết áp. Khi lượng muối đưa vào cơ thể vượt ngưỡng khuyến nghị, huyết áp có xu hướng tăng, kéo theo nhiều hệ lụy cho hệ tim mạch. Với những người đã mắc tăng huyết áp, việc ăn nhiều thực phẩm muối có thể làm xuất hiện các “đợt” tăng huyết áp mới, khiến bệnh diễn tiến nặng hơn dù đang điều trị ổn định.

Không chỉ dừng lại ở huyết áp, tác động của chế độ ăn nhiều muối còn lan sang các cơ quan khác. Tăng huyết áp lâu dài là một trong những yếu tố nguy cơ dẫn đến suy tim và các biến chứng tim mạch. Bên cạnh đó, người có bệnh nền như bệnh thận cũng có thể đối mặt với nguy cơ bệnh tiến triển nặng hơn khi thường xuyên tiêu thụ thực phẩm giàu natri.

Các món đồ muối trên mâm cỗ ngày Tết chính là "sát thủ" đối với người bệnh huyết áp, tim mạch

“Điều đáng lo là nhiều người tiêu dùng có tâm lý chủ quan, cho rằng các món muối này không chứa quá nhiều muối vì không có vị mặn gắt. Thực tế, trong quá trình chế biến và bảo quản, lượng natri tích lũy trong sản phẩm có thể cao hơn nhiều so với tưởng tượng”, PGS Niên nhấn mạnh.

Vậy người tiêu dùng cần lưu ý gì khi sử dụng các thực phẩm muối trong dịp Tết? Theo chuyên gia, với những người đã được chẩn đoán tăng huyết áp – dù đang kiểm soát tốt hay chưa – nguyên tắc cơ bản là nên hạn chế tối đa, thậm chí tránh các món muối. Kiểm soát lượng muối đưa vào cơ thể là nền tảng trong điều trị và phòng ngừa biến chứng của bệnh tăng huyết áp.

Đối với những người chưa phát hiện bệnh, việc sử dụng thực phẩm muối cũng cần ở mức “nếm vị” thay vì ăn với số lượng lớn trong một bữa hoặc trong cả ngày. Việc cân đối khẩu phần, kết hợp nhiều món tươi, ít chế biến sẵn sẽ giúp giảm tổng lượng natri nạp vào cơ thể.

Bên cạnh yếu tố dinh dưỡng, chất lượng và an toàn thực phẩm cũng là vấn đề không thể bỏ qua. Đồ muối thường được sản xuất với mục đích bảo quản lâu nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc loại trừ hoàn toàn nguy cơ hư hỏng. Người tiêu dùng cần quan sát kỹ cảm quan của sản phẩm: màu sắc có bất thường hay không, mùi vị có khác lạ, có xuất hiện dịch lạ hoặc nhớt trên bề mặt thực phẩm hay không. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy sản phẩm đã bị hư, không còn đảm bảo an toàn để sử dụng.

PGS Niên khuyến cáo, dù muối có tác dụng bảo quản nhưng nếu quy trình sản xuất, bảo quản hoặc vận chuyển không đảm bảo, thực phẩm vẫn có thể bị nhiễm khuẩn và giảm chất lượng. Vì vậy, lựa chọn nguồn hàng uy tín, đọc kỹ nhãn mác, hạn sử dụng và bảo quản đúng cách là những bước cần thiết để giảm thiểu rủi ro.

Trong không khí rộn ràng ngày Tết, việc thưởng thức những món ăn đậm đà là khó tránh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, “ăn ngon” cần đi kèm với “ăn an toàn”. Giảm bớt thực phẩm muối, tăng cường rau xanh, trái cây và các món tươi không chỉ giúp bữa ăn cân bằng hơn mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch cho cả gia đình.

PGS Niên nhấn mạnh: "Hãy coi muối như một gia vị cần kiểm soát chặt chẽ, không chỉ trong những ngày Tết mà cả trong sinh hoạt hằng ngày. Thói quen ăn nhạt hơn hôm nay có thể là “lá chắn” cho huyết áp và trái tim khỏe mạnh trong tương lai".

