Hơn 200 y bác sĩ 'quên Tết' căng mình ghép 4 tạng cứu người

TPO - Gác lại kế hoạch đoàn viên, hàng trăm nhân viên y tế lao vào cuộc đại phẫu kéo dài suốt đêm giáp Tết, hoàn thành 4 ca ghép tạng liên tiếp, mở ra mùa Xuân mới cho nhiều người bệnh đang ở ranh giới sinh tử.

Trong thời khắc mọi gia đình tất bật chuẩn bị đón giao thừa, hơn 200 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vẫn lặng lẽ bước vào một “ca trực đặc biệt” kéo dài xuyên đêm. Bốn ca ghép tạng gồm ghép tim, ghép gan và hai ca ghép thận được thực hiện liên tục trong ngày cuối năm, mang lại cơ hội sống cho các bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối và viết nên câu chuyện đầy nhân văn ngay trước thềm năm mới.

Các y bác sĩ mặc niệm trước giờ phẫu thuật tri ân người hiến tạng

Hành trình đặc biệt này bắt đầu từ ngày 27 Tết, khi bệnh viện tiếp nhận một trường hợp tai biến mạch máu não nặng, tiên lượng rất xấu, có nguy cơ tiến triển đến chết não. Dù các ê-kíp hồi sức đã nỗ lực điều trị tối đa, tình trạng người bệnh không cải thiện. Trước thực tế không còn khả năng cứu chữa, sau khi được tư vấn đầy đủ và thấu đáo, gia đình người bệnh đã đưa ra quyết định hiến tặng mô, tạng của người thân theo đúng quy định pháp luật. Nghĩa cử ấy không chỉ thể hiện sự dũng cảm và nhân văn sâu sắc mà còn mở ra cơ hội sống cho nhiều người khác đang từng ngày chờ ghép tạng.

Ngày 28 Tết, sau khi hoàn tất quy trình xác định chết não theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình điều phối và ghép tạng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc, một chiến dịch y khoa quy mô lớn được triển khai khẩn trương. Hơn 200 nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau được huy động, phối hợp thực hiện đồng thời 5 ca phẫu thuật, gồm một ca lấy tạng và bốn ca ghép.

Ê- kíp các bác sĩ thực hiện cuộc ghép gan cho người bệnh

Các ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức, hồi sức sau ghép, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, điều dưỡng cùng lực lượng hậu cần, vận chuyển đã làm việc liên tục suốt đêm để đảm bảo tiến độ và tính an toàn cho toàn bộ quy trình. Trong bối cảnh cận kề Tết Nguyên đán, nhiều nhân viên y tế đang trên đường về quê hoặc đang ở bên gia đình đã chủ động quay trở lại bệnh viện ngay khi nhận được thông báo. Với họ, nhiệm vụ chuyên môn và cơ hội sống của người bệnh là ưu tiên cao nhất.

Các ca phẫu thuật được tiến hành khẩn trương nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình chuyên môn. Từng khâu từ lấy tạng, bảo quản, vận chuyển đến ghép tạng được tính toán chính xác theo từng phút để đảm bảo “thời gian vàng” cho tạng hiến. Những phòng mổ sáng đèn suốt đêm, các kíp phẫu thuật thay nhau làm việc trong trạng thái căng thẳng cao độ, tất cả cùng hướng đến mục tiêu cuối cùng là giành lại sự sống cho người bệnh.

Ê-kíp ghép thận có sự tham gia của GS.TS.BS Trần Ngọc Sinh, TS.BS Đỗ Anh Toàn Trưởng khoa Tiết niệu của bệnh viện

Đến ngày 29 Tết, cả bốn ca ghép đều hoàn tất thành công. Những nhịp tim mới đã đập trong lồng ngực người bệnh, lá gan mới bắt đầu thực hiện chức năng chuyển hóa, và hai quả thận ghép đã hoạt động, mở ra hy vọng hồi sinh cho những cuộc đời từng đứng trước ranh giới sinh tử.

Việc thực hiện đồng thời bốn ca ghép tạng trong thời điểm đặc biệt cho thấy sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa. Đây là một trong những dấu mốc quan trọng, thể hiện bước tiến vững chắc của lĩnh vực ghép tạng – một trong những kỹ thuật y học phức tạp nhất hiện nay.

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng ê-kíp ghép tim nỗ lực giành lại sự sống cho người bệnh

Phía sau thành công ấy là sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ nhân viên y tế. Khi ngoài kia phố phường rộn ràng không khí Tết, họ chấp nhận gác lại những kế hoạch đoàn viên, tạm xa gia đình để ở lại bệnh viện. Nhiều người vừa rời khỏi chuyến xe về quê đã quay đầu trở lại, nhiều người đón Giao thừa ngay trong phòng mổ. Không có pháo hoa, không có mâm cơm tất niên, nhưng đổi lại là niềm hạnh phúc khi thấy người bệnh có thêm cơ hội sống.

Bệnh viện cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với người hiến tạng và gia đình. Trong khoảnh khắc đau thương nhất, họ đã đưa ra một quyết định đầy nhân ái, trao đi sự sống cho nhiều người khác. Nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ mang lại mùa xuân mới cho các bệnh nhân được ghép tạng mà còn góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tặng mô, tạng trong cộng đồng.