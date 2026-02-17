Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cà Mau

Kiểm tra nồng độ cồn sáng mùng 1 Tết, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm

TPO - Đúng 10h sáng mùng 1 Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông tại Cà Mau đã ra quân kiểm soát gần 300 phương tiện và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn chỉ sau 60 phút triển khai.

Mùng 1 Tết (ngày 17/2), thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về cao điểm kiểm soát nồng độ cồn nhằm kéo giảm sâu tai nạn giao thông so với năm 2025, lực lượng CSGT trên toàn quốc đồng loạt ra quân.

Tại Cà Mau, chiến dịch được kích hoạt đúng 10h sáng, thời điểm người dân bắt đầu di chuyển du xuân, thăm hỏi đầu năm. Chỉ sau 60 phút triển khai, CSGT đã kiểm soát gần 300 phương tiện và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT tỉnh Cà Mau huy động 18 tổ công tác ra quân kiểm soát nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết.

Theo đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau đã huy động 18 tổ công tác với 92 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ trên các tuyến đường.

Kết quả bước đầu ghi nhận 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tất cả đều là người điều khiển xe mô tô.

Con số 297 phương tiện được kiểm tra trong 1 giờ đầu tiên của năm mới cho thấy cường độ triển khai cao ngay từ thời khắc mở màn chiến dịch. Việc phát hiện 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong khung giờ buổi sáng mùng 1 Tết cũng phản ánh thực tế thói quen sử dụng rượu bia dịp lễ, tết vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an toàn giao thông.

Đợt ra quân đồng loạt sáng mùng 1 Tết được xem là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm duy trì kiểm soát nồng độ cồn xuyên suốt kỳ nghỉ, hướng tới mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông so với năm 2025.

