Quảng Trị Người dân thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày đầu năm

TPO - Trong tiết trời se lạnh của ngày đầu năm, có rất đông người dân và du khách tìm về Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) để dâng hương tưởng niệm.

Ngày 17/2 (Mùng 1 Tết), nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) đón rất đông người dân. Mọi người chậm rãi rảo bước trên con đường lát gạch đỏ, giữa đôi rặng chè tàu để thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp – nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ của ông.

Ngôi nhà ba gian lợp mái tranh đơn sơ nép mình bên hàng cây xanh mát nay trở thành “địa chỉ đỏ” thu hút đông đảo người dân và du khách cả nước. Những bức ảnh tư liệu, kỷ vật, trang viết… được gìn giữ cẩn trọng, giúp người xem hình dung rõ hơn về cuộc đời giản dị mà vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ảnh: Giang Thanh

Cuối giờ chiều, chị Đỗ Thị Huệ (42 tuổi, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) cùng chồng và hai con nhỏ đến dâng hương ở nhà lưu niệm. Chị cho biết, năm nào gia đình cũng sắp xếp thời gian ghé thăm nhà Đại tướng vào dịp đầu xuân.

“Đầu năm đến thắp hương cho Đại tướng, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và thiêng liêng lắm. Ông là niềm tự hào của dân tộc, là tấm gương về tài năng và đức độ. Tôi muốn các con hiểu rằng cuộc sống yên bình hôm nay có được là nhờ sự hy sinh của bao thế hệ đi trước”, chị Huệ chia sẻ.

Bên ấm trà nóng, ông Võ Đại Hàm (cháu của Đại tướng, người trông coi nhà Đại tướng) kể cho người dân và du khách đến tham quan về ngôi nhà, về những kỷ niệm của Đại tướng trong mỗi lần thăm quê.

“Ngày đầu năm mới, bà con đến rất đông. Có người ở tận miền Nam, miền Bắc, tranh thủ về quê ăn Tết rồi ghé thăm. Gia đình luôn cố gắng gìn giữ ngôi nhà nguyên vẹn nhất để người dân và du khách đến đây có những hình dung chân thực nhất về nơi Đại tướng sinh ra và lớn lên", ông Hàm nói.

Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xây dựng bên cạnh ngôi nhà tuổi thơ của ông với không gian mở, rộng rãi để người dân ghé thăm, dâng hương và tìm hiểu về cuộc đời Đại tướng.

Dẫn gia đình tham quan Nhà lưu niệm Đại tướng, anh Nguyễn Minh Hùng (36 tuổi, du khách đến từ TP. Huế) nhẹ nhàng kể cho con trai nghe về chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xây dựng bên cạnh ngôi nhà tuổi thơ của ông.

Người dân kính cẩn dâng hương, xem những tư liệu, hiện vật về cuộc đời Đại tướng đang được trưng bày ở đây.

Ngày đầu năm, anh Hùng ra Quảng Trị chúc Tết người quen và tranh thủ đưa vợ con ghé thăm nhà Đại tướng.

“Tôi từng đến đây vài lần, nhưng mỗi lần trở lại đều có cảm xúc khác nhau. Không khí ngày đầu năm càng khiến tôi thấy thiêng liêng hơn. Tôi muốn con mình biết và hiểu hơn về Đại tướng, để con tự hào và yêu thêm lịch sử nước nhà”, anh Hùng bày tỏ.

Theo Ban quản lý, vào các dịp lễ, Tết, đặc biệt là ngày đầu năm mới, lượng khách đến tham quan, dâng hương tại nhà lưu niệm tăng mạnh. Nhiều đoàn khách từ các tỉnh, thành miền Nam và miền Trung chọn nơi đây làm điểm dừng chân trong hành trình du xuân.