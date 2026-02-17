Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quảng Trị

Người dân thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày đầu năm

Giang Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong tiết trời se lạnh của ngày đầu năm, có rất đông người dân và du khách tìm về Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) để dâng hương tưởng niệm.

Ngày 17/2 (Mùng 1 Tết), nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) đón rất đông người dân. Mọi người chậm rãi rảo bước trên con đường lát gạch đỏ, giữa đôi rặng chè tàu để thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp – nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ của ông.

Ngôi nhà ba gian lợp mái tranh đơn sơ nép mình bên hàng cây xanh mát nay trở thành “địa chỉ đỏ” thu hút đông đảo người dân và du khách cả nước. Những bức ảnh tư liệu, kỷ vật, trang viết… được gìn giữ cẩn trọng, giúp người xem hình dung rõ hơn về cuộc đời giản dị mà vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

tp-nha-luu-niem-dai-tuong-9.jpg
Ảnh: Giang Thanh
tp-nha-luu-niem-dai-tuong-10.jpg

Cuối giờ chiều, chị Đỗ Thị Huệ (42 tuổi, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) cùng chồng và hai con nhỏ đến dâng hương ở nhà lưu niệm. Chị cho biết, năm nào gia đình cũng sắp xếp thời gian ghé thăm nhà Đại tướng vào dịp đầu xuân.

“Đầu năm đến thắp hương cho Đại tướng, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và thiêng liêng lắm. Ông là niềm tự hào của dân tộc, là tấm gương về tài năng và đức độ. Tôi muốn các con hiểu rằng cuộc sống yên bình hôm nay có được là nhờ sự hy sinh của bao thế hệ đi trước”, chị Huệ chia sẻ.

Bên ấm trà nóng, ông Võ Đại Hàm (cháu của Đại tướng, người trông coi nhà Đại tướng) kể cho người dân và du khách đến tham quan về ngôi nhà, về những kỷ niệm của Đại tướng trong mỗi lần thăm quê.

tp-nha-luu-niem-dai-tuong-12.jpg
Ông Võ Đại Hàm kể cho người dân và du khách đến tham quan về ngôi nhà, về những kỷ niệm của Đại tướng trong mỗi lần thăm quê.

“Ngày đầu năm mới, bà con đến rất đông. Có người ở tận miền Nam, miền Bắc, tranh thủ về quê ăn Tết rồi ghé thăm. Gia đình luôn cố gắng gìn giữ ngôi nhà nguyên vẹn nhất để người dân và du khách đến đây có những hình dung chân thực nhất về nơi Đại tướng sinh ra và lớn lên", ông Hàm nói.

Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xây dựng bên cạnh ngôi nhà tuổi thơ của ông với không gian mở, rộng rãi để người dân ghé thăm, dâng hương và tìm hiểu về cuộc đời Đại tướng.

Dẫn gia đình tham quan Nhà lưu niệm Đại tướng, anh Nguyễn Minh Hùng (36 tuổi, du khách đến từ TP. Huế) nhẹ nhàng kể cho con trai nghe về chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

tp-nha-luu-niem-dai-tuong-1.jpg
Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xây dựng bên cạnh ngôi nhà tuổi thơ của ông.
tp-nha-luu-niem-dai-tuong-8.jpg
tp-nha-luu-niem-dai-tuong-7.jpg
Người dân kính cẩn dâng hương, xem những tư liệu, hiện vật về cuộc đời Đại tướng đang được trưng bày ở đây.

Ngày đầu năm, anh Hùng ra Quảng Trị chúc Tết người quen và tranh thủ đưa vợ con ghé thăm nhà Đại tướng.

“Tôi từng đến đây vài lần, nhưng mỗi lần trở lại đều có cảm xúc khác nhau. Không khí ngày đầu năm càng khiến tôi thấy thiêng liêng hơn. Tôi muốn con mình biết và hiểu hơn về Đại tướng, để con tự hào và yêu thêm lịch sử nước nhà”, anh Hùng bày tỏ.

Theo Ban quản lý, vào các dịp lễ, Tết, đặc biệt là ngày đầu năm mới, lượng khách đến tham quan, dâng hương tại nhà lưu niệm tăng mạnh. Nhiều đoàn khách từ các tỉnh, thành miền Nam và miền Trung chọn nơi đây làm điểm dừng chân trong hành trình du xuân.

Giang Thanh
#nhà lưu niệm #du xuân #tỉnh Quảng Trị #Xã Lệ Thủy #Đại tướng Võ Nguyên Giáp #Tết Bính Ngọ #Nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp #nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Xem thêm

Cùng chuyên mục