Mồng 1 Tết, CSGT xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

TPO - Trong ngày 17/2, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 6.129 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó vi phạm về nồng độ cồn là 1.570 trường hợp.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn làm việc với CSGT.

24 người tử vong vì tai nạn giao thông

Theo thống kê của Cục CSGT, trong ngày Mồng 1 Tết, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 6.129 trường hợp vi phạm; tạm giữ 31 xe ô tô, 1.751 xe mô tô, 85 phương tiện khác; tước 147 GPLX các loại; trừ điểm GPLX 1.083 trường hợp.

Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 1.570 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.417 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 2 trường hợp; chở quá số người quy định 16 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 21 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 16 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 1 trường hợp; vi phạm ma túy 2 trường hợp.

Cũng trong cùng ngày, toàn quốc xảy ra 46 vụ TNGT, làm chết 24 người, bị thương 41 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 21 vụ, giảm 8 người chết, giảm 10 người bị thương.

5 tiếng phát hiện hơn 800 "ma men"

Cũng trong cùng ngày, CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong 1 khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT.

Cụ thể, CSGT Công an 34/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 10h-14h ngày 17/2 (Mồng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026).

Kết quả, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm soát 36.735 lượt phương tiện (203 xe khách, 597 xe tải, 8.713 xe con, 26.452 xe mô tô, 770 xe thô sơ và phương tiện khác); phát hiện và lập biên bản xử lý 809 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (2 xe khách, 28 xe con, 758 xe mô tô, 21 xe thô sơ và phương tiện khác).

Đồng thời xử lý một số hành vi khác liên quan như: không có GPLX 220 trường hợp; không có đăng ký xe 176 trường hợp; không có gương chiếu hậu 36 trường hợp,… tạm giữ 809 phương tiện và 63 GPLX…