Ngày đầu năm, cao tốc Bắc–Nam phủ sương mù huyền ảo

TPO - Trong tiết trời lạnh với sương mù dày đặc do không khí lạnh tăng cường, giao thông trên cao tốc Bắc – Nam ngày mùng 1 Tết khá thưa thớt tạo khung cảnh khác lạ trong ngày đầu năm.

Cao tốc Bắc - Nam trong ngày mùng 1 Tết. Video: Nguyễn Thành

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ, phóng viên Tiền Phong có mặt trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn từ Hà Tĩnh đến Ninh Bình ghi nhận tình hình giao thông trong ngày đầu năm.

Từ sáng sớm đến khoảng 9h, các phương tiện lưu thông trên các tuyến Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu và Cao Bồ – Mai Sơn khá thưa thớt. Phần lớn là xe cá nhân của các gia đình đi chúc Tết, du xuân đầu năm.

Các xe tải và xe khách hoạt động ít, không xuất hiện tình trạng ùn ứ tại các trạm thu phí. Không khí giao thông buổi sáng nhìn chung yên ả, phù hợp với nhịp sinh hoạt chậm rãi của ngày đầu năm mới.

Cao tốc Bắc-Nam thưa vắng xe cộ trong sáng mùng 1 Tết.

Thời tiết sương mù dọc các tỉnh Bắc Trung Bộ trong ngày mùng 1 Tết.

Sương mù dày đặc trong ngày mùng 1 Tết dọc các tuyến cao tốc dọc miền Trung cảnh báo tài xế giữ tốc độ và khoảng cách an toàn.

Tuy nhiên, từ khoảng 11 giờ trưa trở đi, lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng rõ rệt, đặc biệt theo hướng từ Nghệ An, Thanh Hóa ra phía Ninh Bình và các tỉnh phía Bắc. Nhiều gia đình tranh thủ thời tiết thuận lợi để di chuyển, khiến các đoạn qua địa bàn Thanh Hóa và Ninh Bình trở nên nhộn nhịp hơn so với buổi sáng. Tại một số điểm dừng nghỉ dọc tuyến, lượng xe ra vào tăng cao từ trưa mùng 1 Tết.

Một trạm thu phí trên cao tốc Bắc Nam hoạt động sáng mùng 1 Tết.

Theo ghi nhận, thời tiết khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ trong ngày mùng 1 Tết chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Buổi sáng trời se lạnh, một số nơi có sương mù nhẹ và mưa nhỏ rải rác, khiến tầm nhìn trên cao tốc giảm nhẹ ở vài thời điểm đầu ngày. Đến trưa và đầu giờ chiều, trời hửng sáng hơn, mưa giảm, nền nhiệt nhích lên đôi chút, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông.

Trên các tuyến cao tốc, lực lượng chức năng duy trì tuần tra, kiểm soát, sẵn sàng xử lý sự cố phát sinh, góp phần bảo đảm hành trình du xuân của người dân được thuận lợi, trọn vẹn.

Người dân dừng nghỉ dọc cao tốc qua tỉnh Nghệ An.

Qua trưa mùng 1 Tết, xe cộ và phương tiện bắt đầu nhộn nhịp.

Một xe tải chạy chở hàng xuyên tết trên cao tốc miền Trung.

Phương tiện di chuyển trên tuyến Quốc lộ 45 – Nghi Sơn ngày mùng 1 Tết.