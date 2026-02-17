Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Lô sầu riêng 17 tấn xuất Trung Quốc ngày mùng 1 Tết

Xuân Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng mùng 1 Tết (17/2), chuyến xe đầu kéo chở 17 tấn sầu riêng từ Tiền Giang để xuất khẩu sang Hà Khẩu - Trung Quốc đã “xông đất” Cửa khẩu đường bộ Kim Thành (Lào Cai), mở nhịp giao thương đầu năm giữa Việt Nam và thị trường Trung Quốc.

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực VII - Cục Hải quan, ngay từ sớm, lực lượng hải quan đã phối hợp với biên phòng, kiểm dịch thực vật, phối hợp xử lý hồ sơ nhanh gọn, tạo điều kiện để lô hàng đầu tiên của năm mới được thông quan an toàn, thông suốt.

Trong ngày mùng 1 Tết, thời tiết thuận lợi, quy trình thông quan trôi chảy đã tạo tâm lý phấn khởi cho doanh nghiệp trong ngày đầu năm. Lô sầu riêng đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, được thu mua tại Tiền Giang, ký hợp đồng xuất khẩu sang Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc) và vận chuyển bằng xe bảo ôn chuyên dụng nhằm bảo đảm chất lượng khi bàn giao cho khách hàng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp này cũng làm thủ tục xuất thêm 4 xe thanh long qua cửa khẩu Kim Thành.

z7541793825686-bf48279875e1f6e28fd77e6ef3e6b65e-846.jpg
Nhiều lô hàng nông sản được thông quan ngay trong ngày mùng 1 Tết.

Không chỉ các lô hàng “xông đất”, nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì nhịp xuất khẩu đều đặn trong ngày mùng 1 Tết. Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong dịp Tết năm nay, công ty vẫn đưa hàng về cửa khẩu bình quân 7-10 xe/ngày, có thời điểm lên tới khoảng 15 xe. Các mặt hàng chủ yếu vẫn là nông sản, hoa quả tươi, hàng tiêu dùng và một số thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất. Do đó, các lực lượng chức năng duy trì hoạt động xuyên Tết sẽ giúp doanh nghiệp không đứt mạch giao hàng và giữ uy tín với đối tác.

Ông Trần Anh Tú - Đội trưởng Đội Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Chi cục Hải quan khu vực VII - cho biết, năm ngoái, riêng đơn vị đã làm thủ tục cho 85.370 tờ khai với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,8 tỷ USD. Hàng xuất khẩu chủ yếu như: Thanh long, dưa hấu, chuối xanh, sắn, cà phê, bánh kẹo, sầu riêng, quả vải, lạc nhân...

z7541793825804-fc40ff0b433d544d2900f6063d3a1290.jpg
Lực lượng chức năng bố trí trực luân phiên, đảm bảo giao thương không bị gián đoạn.

Với dự báo nhu cầu hàng hoá giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục sôi động trong năm nay, dịp Tết này, lực lượng hải quan tổ chức ứng trực xuyên lễ và đẩy mạnh khai báo hải quan điện tử, ưu tiên thông quan nông sản, nhất là trái cây tươi. Các lực lượng liên ngành tại cửa khẩu phối hợp chặt chẽ, bảo đảm hàng hóa được giải phóng nhanh, an toàn, đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thông suốt.

Ở đầu mối logistics phía Nam, Cảng Tân Cảng - Cát Lái cũng duy trì nhịp khai thác liên tục trong dịp Tết Bính Ngọ. Đại diện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, trong dịp Tết, công ty duy trì hoạt động sản xuất, với mỗi ca có hơn 1.000 lao động trực tiếp làm việc; toàn cảng dự kiến đón 70 chuyến tàu với sản lượng thông qua tương đương gần 1,6 triệu tấn hàng hóa. Riêng đêm Giao thừa, đã có 7 chuyến tàu container cập cảng, xếp dỡ gần 11.200 TEU, tương đương khoảng 155.000 tấn hàng.

Ngay trong đêm qua, container đầu tiên được xếp lên tàu EVER BRAVE, với sản phẩm là linh kiện điện tử xuất khẩu, đặt nền tảng cho một năm giao thương thông suốt.

Xuân Phong
