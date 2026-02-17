Loạt dự án FDI có vốn khủng 'xông đất' năm mới

TPO - Hàng loạt dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quy mô lớn “xông đất” năm 2026. Cùng với đó, vốn thực hiện tăng mạnh, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Tăng vốn, mở rộng đầu tư

Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính cho biết, lũy kế đến tháng 1, cả nước có 45.716 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 530 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế ước đạt 350 tỷ USD, tương đương 66% tổng vốn đăng ký.

Ngay trong tháng 1, nhiều dự án lớn được cấp mới, điều chỉnh tăng vốn, tạo điểm nhấn cho bức tranh FDI đầu năm. Đáng chú ý, tại Bắc Ninh, dự án Nhà máy Seojin Việt Nam của nhà đầu tư Hàn Quốc tăng vốn 453 triệu USD, nâng tổng vốn đăng ký lên 760 triệu USD.

Dự án Nhà máy sản xuất thép không gỉ do Singvin Asset Management Pte Ltd và Land River Holdings Pte Ltd (Singapore) đầu tư tại Hà Tĩnh, với tổng vốn đăng ký 380 triệu USD. Dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung năng lực sản xuất thép chất lượng cao, phục vụ chuỗi cung ứng công nghiệp và xuất khẩu.

Việc tăng vốn quy mô lớn ngay đầu năm cho thấy, nhà đầu tư tiếp tục mở rộng sản xuất, bất chấp bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều biến động.

Dự án Nhà máy Seojin Việt Nam của nhà đầu tư Hàn Quốc đã điều chỉnh tăng vốn thêm 453 triệu USD. Ảnh: NT.

Trước đó, tháng 12/2025, Việt Nam cũng ghi nhận nhiều dự án quy mô lớn. Tại Đồng Nai, dự án Công ty TNHH HS Hyosung Việt Nam của HS Hyosung Advanced Materials Corporation (Hàn Quốc) thực hiện góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị trên 180 triệu USD, tiếp tục mở rộng hoạt động lĩnh vực vật liệu công nghệ cao.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng do Amata Việt Nam Public Company Limited (Thái Lan) đầu tư tại Phú Thọ có tổng vốn đăng ký 185 triệu USD. Dự án Công nghệ kỹ thuật cao HI-P Việt Nam của HI-P International Pte Ltd (Singapore) điều chỉnh tăng vốn thêm 38 triệu USD, nâng tổng vốn lên 88 triệu USD tại Bắc Ninh.

Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá, Việt Nam tiếp tục là điểm đến ổn định của dòng vốn quốc tế. Trong tháng 1, vốn đăng ký mới tăng hơn 15%, số dự án cấp mới tăng gần 24%. Số lượng dự án và quy mô vốn cao hơn mức trung bình giai đoạn 2021-2025.

Từng bước nâng cao chất lượng dòng vốn FDI

Theo Bộ Tài chính, vốn FDI vào Việt Nam đầu năm 2026 bước vào giai đoạn thận trọng. Trước thực tế này, Việt Nam cần giải pháp giúp nhà đầu tư duy trì, mở rộng dòng vốn FDI hiện hữu. Cơ quan chức năng rà soát, tháo gỡ vướng mắc thủ tục, đất đai, thuế, để sẵn sàng đón nhận làn sóng dịch chuyển đầu tư khi bối cảnh quốc tế thuận lợi.

Cơ quan xúc tiến đầu tư cần làm việc với doanh nghiệp FDI lớn, doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng sản xuất. Đây là dòng vốn quay lại nhanh nhất khi FDI toàn cầu có chuyển biến tích cực. Cùng với đó, Việt Nam tận dụng thời gian này để nâng cao chất lượng dòng vốn FDI theo hướng ưu tiên lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng mới.

TS. Nguyễn Bích Lâm - nguyên Tổng cục trưởng Thống kê - nhận định, điểm sáng nổi bật của bức tranh FDI tháng 1/2026 nằm ở dòng vốn thực hiện. Vốn FDI thực hiện đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025, là mức giải ngân cao nhất cùng kỳ của 5 năm qua.

"Sự đối lập giữa vốn đăng ký giảm mạnh và vốn thực hiện tăng cao cho thấy FDI vào Việt Nam bước vào giai đoạn tái cơ cấu về chất lượng. Thay vì mở rộng nhanh về số lượng dự án mới, dòng vốn nước ngoài tập trung triển khai dự án đã được cấp phép, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và tận dụng các lợi thế sẵn có. Đây là tín hiệu tích cực về mặt ổn định trung hạn, song cũng đặt ra yêu cầu mới đối với chính sách thu hút FDI", ông Lâm nhận định

Theo ông Lâm, bức tranh FDI tháng 1 cho thấy trọng tâm chính sách cần dịch chuyển từ mục tiêu gia tăng quy mô đăng ký sang nâng cao chất lượng và hiệu quả của dòng vốn FDI, đặc biệt là khả năng lan tỏa sang khu vực doanh nghiệp trong nước. Việc duy trì đà giải ngân cao đòi hỏi môi trường đầu tư ổn định, chi phí hợp lý và hạ tầng đồng bộ, trong khi thu hút dự án mới cần gắn chặt hơn với tiêu chí công nghệ, giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

"FDI tháng đầu năm 2026 phản ánh một giai đoạn lắng lại cần thiết của dòng vốn đăng ký, song đồng thời khẳng định sức hấp thụ và năng lực triển khai dự án của nền kinh tế vẫn được duy trì ở mức cao. Đây là nền tảng quan trọng để thu hút làn sóng đầu tư mới có chọn lọc hơn trong các tháng tiếp theo, khi môi trường quốc tế dần ổn định hơn", ông Lâm nói.