Kinh tế

29 Tết: Tiểu thương xả hàng kịch sàn, nhiều người đổ xô 'chốt' cây

Hoài Nam
TPO - Ngày 29 Tết, không khí mua bán hoa, cây cảnh tại các tuyến đường trung tâm và khu vực chợ hoa Xuân ở Hà Tĩnh vẫn giữ được sự nhộn nhịp. Trong những giờ cuối cùng của năm, người dân nườm nượp đến lựa chọn quất, đào, cúc, vạn thọ… để mang về trang hoàng lại nhà cửa, tạo không gian ấm cúng, rực rỡ đón Tết.

Chỉ còn tính bằng giờ trước thời khắc giao thừa, thị trường hoa, cây cảnh tại phường Thành Sen, phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn rất sôi động với dòng người tấp nập tìm đến mua sắm. Từ sáng sớm đến chiều 29 Tết, các tuyến đường trung tâm và khu vực chợ hoa xuân luôn đông khách ra vào. Không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp khi người dân tranh thủ lựa chọn những chậu quất, đào, cúc, vạn thọ… đẹp nhất để mang về trang hoàng đón Tết.

8b540ddd17f699a8c0e7.jpg
Ngày 29 Tết, tiểu thương đồng loạt xả hàng.

Nhiều tiểu thương bán hoa, cây cảnh tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen) cho biết đã “cháy hàng” từ tối 28 Tết. Đến đầu giờ chiều 29 Tết, các mặt hàng như quất, đào, cúc cơ bản được bán hết, chỉ còn lác đác vài chậu cỡ lớn. Để dọn hàng sớm, một số chủ vườn chủ động giảm giá các sản phẩm cuối cùng, chấp nhận lợi nhuận thấp hơn để kịp về sum họp cùng gia đình.

So với quất, đào mặt hàng mai vàng còn số lượng tương đối nhiều, chủ yếu là các chậu kích thước lớn, giá trị cao. Trước áp lực thời gian, nhiều tiểu thương đồng loạt “xả hàng”, giảm giá sâu ngay trong ngày 29 Tết.

e93496be8c9502cb5b84.jpg
Người dân đổ về chợ hoa trong ngày 29 Tết để lựa chọn những gốc mai, đào đẹp nhất mang về trang hoàng đón năm mới.

Anh Phan Tuấn Dũng - chủ vườn cây cảnh Song Hải, phường Thành Sen - cho biết, năm nay nhập gần 300 chậu mai, đến nay đã bán hơn 200 cây. “Mai nở sớm, giá đầu vụ cao nên sức mua chững lại. Hiện còn khoảng 100 cây, tôi giảm hơn 60%, mỗi cây để thu hồi vốn, kịp về ăn Tết. Những cây không bán hết sẽ được chuyển về vườn chăm sóc cho mùa sau”, anh Dũng chia sẻ.

Ông Phan Văn Thống, một tiểu thương bán cây cảnh tại phường Thành Sen, cho biết cây quất năm nay tiêu thụ rất thuận lợi và hết sớm hơn so với các năm trước. Theo ông Thống, nguyên nhân là do các loại cây như đào và mai nở rộ sớm nên nhiều người lựa chọn chuyển sang mua quất.

“Giờ chỉ còn 1-2 cây lớn còn lại, đang được giảm giá mạnh để dọn hàng kịp về đón giao thừa cùng gia đình. Mấy ngày hôm nay thời tiết nắng nóng khiến việc bán hoa, cây cảnh gặp khó khăn, nhưng may mắn giờ bán hết nên phấn khởi để về đón Tết”, ông Thống chia sẻ.

161c4fbe5595dbcb8284.jpg
c7558fe895c31b9d42d2.jpg
Tại phường Thành Sen, người dân tranh thủ ngày cuối cùng của năm đi mua cây cảnh.

Ghi nhận tại xã Phố Châu, đến chiều 29 Tết, thị trường hoa, cây cảnh gần như đã bán hết. Nhiều điểm kinh doanh chỉ còn khung sắt, chậu cảnh và vật dụng được thu dọn gọn gàng. Một số mặt hàng trước đó còn tồn như mai cỡ lớn, quất thế… cũng được giảm giá đậm trong buổi sáng để kích cầu, nhờ đó tiêu thụ nhanh trong những giờ cuối.

Theo các tiểu thương, năm nay sức mua tập trung mạnh vào ngày 28 và 29 Tết. Tâm lý người dân có xu hướng chờ đến sát Tết để chọn cây đẹp với giá mềm hơn, khiến thị trường “bùng” sức mua vào giờ chót. Việc giảm giá sâu không chỉ giúp giải phóng hàng tồn mà còn tạo điều kiện để nhiều gia đình có thêm lựa chọn trang trí ngày Xuân.

Anh Nguyễn Tuân - tiểu thương ở xã Phố Châu - chia sẻ, do lượng hàng còn lại không quá nhiều, lại đến sát giao thừa nên từ sáng 29 Tết, anh quyết định giảm giá mạnh, linh hoạt với nhu cầu của người mua và mong muốn dọn hàng sớm.

631068931-2111182999423281-5607485363004143982-n.jpg
637350455-1655912162508682-9048479027605347660-n.jpg
Tại xã Hương Sơn, hoa, cây cảnh đã được bán sạch vào chiều 29 Tết.

“Đến sáng 29 Tết, tôi bắt đầu xả hàng từ sớm để thu hút khách đến mua, hi vọng bán được hết trước khi về nhà sum họp cùng gia đình. May mắn là đến đầu giờ chiều nay, tất cả đã được tiêu thụ sạch, tôi chính thức về nghỉ Tết bên người thân", anh Tuân nói.

Anh Tuân cũng cho biết đã gắn bó với nghề bán hoa, cây cảnh mỗi dịp Tết hơn 10 năm nay. Anh coi đây vừa là nghề truyền thống vừa là cơ hội kiếm thêm thu nhập cuối năm. “Năm nào cũng vậy, dù vất vả nhưng khi bán sạch hàng, được người mua ủng hộ như vậy, lòng mình vẫn thấy vui và phấn khởi. Năm sau chắc chắn tôi sẽ tiếp tục bán để kiếm thêm thu nhập dịp cuối năm”, anh Tuân tâm sự.

Hoài Nam
