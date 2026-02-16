Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Thanh Hóa:

Rau củ được mùa, vì sao nông dân lại mất Tết?

Thanh Hiếu

TPO - Người trồng rau tại Thanh Hóa chỉ trông vào vụ rau Tết. Thế nhưng, giá rau củ rất thấp, su hào khoảng 2.000 đồng/củ, 3.000 đồng/chiếc cải bắp... Năm nay là năm thứ 2 người trồng rau ở Thanh Hóa mất Tết.

tp-3-2766.jpg
Những ngày áp Tết﻿ ở xã Vĩnh Lộc﻿, người nông dân tất bật thu hoạch rau củ để cung cấp cho thị trường. Tuy nhiên, giá rau củ rất rẻ, nhiều gia đình mất Tết.
tp-14-1330.jpg
tp-13-2477.jpg﻿
tp-12-5553.jpg
Những ngày qua giá su hào tại vườn giá chỉ khoảng 2.000 đồng củ (nặng khoảng 1kg); cải bắp khoảng 3.000 đồng/chiếc (nặng từ 1,2-1,5kg); súp lơ giá chừng 3.000 đồng/chiếc. "Chiều 29 Tết có khách hỏi mua su hào, tôi bảo 4.000 đồng/củ mà họ đi luôn, không buồn trả giá", chị Sử - một hộ trồng rau - cho biết.
tp-11-5597.jpg
tp-9-9839.jpg
tp-8-3129.jpg
Chị Hà - một người trồng rau - cho biết: Mỗi sào su hào đầu tư gồm phân bón, giống hết khoảng 1 triệu đồng. Trung bình, giá bán khoảng 3.000 đồng/củ thì hòa vốn. Như năm nay, hầu hết người trồng chỉ hòa vốn mà không có lãi, xem như mất công chăm sóc hơn 2 tháng. "Năm nay, giá rau củ vụ Tết rất rẻ. Có thể, sau mưa bão người dân tập trung sản xuất sau vụ đông. Hơn nữa, thói quen tích trữ thực phẩm cũng thay đổi nên sức tiêu thụ yếu", chị Hà nhận định.
tp-5-8100.jpg
tp-10-3052.jpg
tp-6-6169.jpg
Được biết, năm ngoái giá rau củ tại Vĩnh Lộc cũng rất rẻ. Cụ thể, su hào chỉ dao động khoảng 2.000 - 3.000 đồng/củ; cải bắp khoảng 4.000 đồng/chiếc. Như vậy, năm nay là năm thứ 2 người trồng rau ở Vĩnh Lộc bị mất Tết. "Có lẽ sang năm chúng tôi phải tính đến phương án chuyển đổi cây trồng, không tập trung sản xuất rau vụ Tết nữa", bà Thành - một hộ trồng rau - chia sẻ.
tp-2-8833.jpg
Theo UBND xã Vĩnh Lộc, vụ đông năm 2025- 2026, trên địa bàn xã gieo trồng khoảng 1.100 ha, trong đó rau đậu các loại gần 400 ha. Theo nhận định, năm nay thời tiết thuận lợi nên rau màu phát triển, ít sâu bệnh trong khi đó thị trường tiêu thụ vẫn gặp khó khăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giá rau củ thấp.
Thanh Hiếu
#Giá rau củ #Vụ đông #Rau Tết #Thanh Hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục