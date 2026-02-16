Sao Mai Group: Kiến tạo siêu dự án điện gió 450 triệu USD tại Bắc Lào – Lan toả ‘Năng lượng xanh’ xuyên biên giới

Ngày 11/2/2026 tại Thủ đô Viêng Chăn, Công ty Cổ phần Điện gió Sao Mai (Sao Mai Wind Power – Thành viên Sao Mai Group - ASM) và Ủy Ban Xúc tiến & Quản lý Đầu tư, CHDCND Lào đã thực hiện nghi thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc nghiên cứu, khảo sát tính khả thi dự án điện gió có công suất 300 MW xuất khẩu về Việt Nam tại huyện Nong Het, tỉnh Xieng Khouang (Bắc Lào). Sự kiện diễn ra trang trọng với sự hiện diện của đại diện lãnh đạo 2 bên.

Phía Chính phủ Lào: Ông Vaththana NORLINTHA – Chánh văn phòng Ủy ban Xúc tiến và Quản lý Đầu tư, cùng lãnh đạo các Bộ ngành và lãnh đạo tỉnh Xieng Khouang. Phía Nhà đầu tư: Ông Lê Tuấn Anh – Tổng Giám đốc Sao Mai Group, ông Lê Nguyễn Hoàng Anh Duy – Tổng Giám đốc Sao Mai Wind Power, cùng ban lãnh đạo tập đoàn Sao Mai.

Lễ ký kết diễn ra thành công tốt đẹp.

Sự kiện ghi dấu mốc quan trọng trong chiến lược vươn ra quốc tế đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo của Sao Mai group, khẳng định vị thế nhà đầu tư năng lượng tái tạo hàng đầu khu vực với siêu dự án có tổng mức đầu tư khoảng 450 triệu USD.

Bản đồ hành chính tỉnh Xieng Khouang, nơi Sao Mai group thực hiện khảo sát siêu dự án điện gió quy mô gần 18.000 ha tại huyện Nong Het, khu vực giáp ranh biên giới Việt - Lào.

Khai phá tiềm năng "Vàng trắng" tại vùng cao nguyên Bắc Lào

Dự án được triển khai trên diện tích khảo sát quy mô 17.920 ha tại huyện Nong Het. Đây là khu vực cửa ngõ giao thương quan trọng, sở hữu địa hình cao nguyên với những hành lang gió tự nhiên lý tưởng. Huyện Nong Het nằm ngay tại dải biên giới phía Đông của Lào, tiếp giáp trực tiếp với huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An của Việt Nam. Trung tâm huyện Nong Het chỉ cách Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (biên giới Việt - Lào) từ 15 - 20 km đường bộ. Đây là một khoảng cách cực kỳ ngắn, tạo lợi thế rất tốt cho việc vận chuyển thiết bị triển khai dự án.

Bằng việc áp dụng mô hình “Xây dựng - Làm chủ - Thực hiện (BOO)”, Sao Mai Group cam kết mang đến công nghệ Turbine gió tiên tiến nhất để chuyển hóa nguồn tài nguyên vô tận tại Bắc Lào thành điện sạch bền vững, phục vụ mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam. Đặc biệt, dự án còn góp phần rất quan trọng vào việc giải tỏa công suất điện năng phục vụ cho thị trường phía Bắc - Việt Nam mỗi khi vào mùa khô.

Miền Bắc Việt Nam đối mặt nguy cơ thiếu điện cao điểm mùa khô (tháng 4-7) do nhu cầu phụ tải tăng mạnh (10-13% năm), trong khi lưu lượng nước về các hồ thủy điện thấp và nắng nóng gay gắt kéo dài. Nguy cơ thiếu công suất có thể lên tới 1.770-2.000 MW, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Với vị trí thuận lợi nằm giáp ranh với tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, điện gió Sao Mai sẽ cung cấp nguồn điện lớn và ổn định cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam trong bối cảnh thiếu hụt nguồn điện.

Mô hình chiến lược: Năng lượng sạch kết hợp du lịch công nghệ cao

Sự khác biệt lớn nhất của Sao Mai Group chính là tư duy đổi mới. Không độc canh sản xuất điện thuần túy mà còn kiến tạo nên những "kỳ quan công nghệ".

Toàn cảnh Nhà máy điện mặt trời Sao Mai 210 MWp (An Giang), biểu tượng của sự kết hợp thành công giữa năng lượng sạch và du lịch sinh thái (An Hảo Solar Farm), nền tảng cho các bước tiến vươn tầm quốc tế của Tập đoàn.

Từ thành công của An Hảo Solar Farm qua nhiều năm, Sao Mai Group đã chứng minh năng lực bậc thầy khi biến Nhà máy điện mặt trời thành khu du lịch sinh thái nổi tiếng. Tại đây, sự “thô cứng” của những tấm pin năng lượng đã được kết hợp hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, tạo nên một điểm đến du lịch xanh độc nhất vô nhị, thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan.

Đến khát vọng tại Xieng Khouang, kế thừa tinh hoa đó, Sao Mai Group không đưa ra đáp án đơn giản là dựng lên những trụ Turbine gió để sản xuất điện sạch mà sẽ biến nơi đây thành một "hệ sinh thái du lịch gió" đẳng cấp. Những cánh đồng gió ngút ngàn sẽ trở thành điểm nhấn thẩm mỹ trên bản đồ du lịch Lào, mở ra một chương mới cho mô hình kinh tế kết hợp tại địa phương.

Cam kết nhân văn: Tạo lập bền vững cho cộng đồng bản địa

Với tinh thần "đầu tư để cùng phát triển", dự án sẽ thu hút và tạo việc làm cho hàng trăm lao động, từ lao động phổ thông địa phương đến các chuyên gia, kỹ sư công nghệ cao quốc tế, đóng góp quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững tại cao nguyên Nong Het.

Trách nhiệm xã hội: Ngay trong giai đoạn khảo sát, Sao Mai Wind Power cam kết đóng góp kinh phí cho các quỹ phát triển xã hội, giáo dục và bảo vệ môi trường của tỉnh Xieng Khouang.

Bảo tồn di sản: Quá trình khảo sát được thực hiện với tiêu chuẩn khắt khe nhất nhằm bảo vệ rừng phòng hộ, rừng bảo tồn và quỹ đất canh tác lâu đời của người dân.

Khẳng định tầm vóc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt

Hơn cả bài toán về kinh tế mà dự án điện gió Nong Het 450 triệu USD của Sao Mai Group còn là cụ thể hóa sống động cho Hiệp định hợp tác năng lượng mà Chính phủ hai nước đã ký kết, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào trong kỷ nguyên xanh.

Các cơ quan trực thuộc Chính phủ Lào tham dự lễ ký kết MOU.

Việc Sao Mai group tiến quân vào Bắc Lào khẳng định Tập đoàn không đi theo số đông mà bắt tay khai phá một thị trường hoàn toàn mới, nơi có tiềm năng gió cực lớn nhưng chưa có nhiều "dấu chân" của các nhà đầu tư năng lượng quốc tế. Đây là minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối của Chính phủ Lào đối với năng lực, uy tín và tâm thế của Sao Mai Group luôn lấy chữ Tín và giá trị Bền vững làm kim chỉ nam.