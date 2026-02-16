Thấy gì về giá vàng bạc thời gian qua?

TPO - Sáng nay (16/2), giá vàng trong nước “neo” ở mức cao 181 triệu đồng/lượng. Từ đầu năm đến nay, giá vàng trong nước tăng hơn 28 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng mạnh hơn bạc

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 178-181 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC tăng 28,2 triệu đồng/lượng.

Cũng chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua, giá vàng nhẫn cũng tăng hơn 28 triệu đồng/lượng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 178-181 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết 178,5 - 181 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.021 USD/ounce, giảm 20 USD so với sáng qua.

Trong khi đó, giá bạc lại có mức tăng thấp hơn. Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 2,8-2,9 triệu đồng/lượng, tương đương 79 triệu đồng/kg. Bạc Ancarat được niêm yết ở mức 78 triệu đồng/kg. Như vậy, chỉ từ đầu năm đến nay, giá bạc tăng từ 4-5 triệu đồng/kg.

Giá vàng từ đầu năm đến nay tăng mạnh hơn bạc.

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Phạm Ngọc Hương Quỳnh - chuyên gia kinh tế trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho biết, bước vào quý I, thị trường kim loại quý quốc tế ghi nhận những biến động biên độ lớn khi giá vàng thế giới chính thức xác lập ngưỡng 5.600 USD/ounce. Tại thị trường nội địa, giá vàng SJC cũng phản ứng tương ứng khi lên 181 triệu đồng/lượng.

Theo bà Hương, sự gia tăng giá trị này xuất phát từ hiện tượng xói mòn niềm tin vào các đồng tiền dự trữ chủ chốt và xu hướng đa dạng hóa danh mục tài sản của các ngân hàng trung ương. Đáng chú ý, mặt hàng bạc cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng tới 45% trong ngắn hạn, trở thành một loại tài sản đầu tư mới thu hút sự quan tâm của giới tài chính nhờ nhu cầu công nghiệp trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn và năng lượng tái tạo tăng cao.

Bà Hương khuyên, đối với nhà đầu tư cá nhân, vàng vẫn là một thành phần quan trọng để phòng vệ lạm phát, nhưng tỷ trọng phân bổ cần được tính toán dựa trên mức độ chịu đựng rủi ro của danh mục. Trong môi trường giá đã thiết lập mặt bằng cao, chiến lược đầu tư giá trị và tích lũy định kỳ thông qua tài khoản giao dịch điện tử sẽ tối ưu hơn việc nắm giữ vật chất. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng kim loại quý ở mức 10-15% tổng tài sản, đồng thời ưu tiên các sản phẩm có tính chuẩn hóa cao để đảm bảo khả năng thanh khoản tức thì.

Tỷ giá USD diễn biến ra sao?

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.050 đồng/USD; Vietcombank niêm yết ở mức 25.750 - 26.160 đồng/USD (mua - bán).

Trong báo cáo tiền tệ mới công bố, Chứng khoán MBS ba yếu tố chính đang tạo áp lực lên tỷ giá trong năm nay.

Thứ nhất, mặc dù Việt Nam ghi nhận mức thặng dư thương mại hơn 20 tỷ USD trong năm 2025, song phần lớn thặng dư thương mại đến từ nhóm FDI trong khi khối doanh nghiệp trong nước ghi nhận thâm hụt gần 30 tỷ USD, cho thấy nhu cầu USD trong nước vẫn rất lớn khi chu kỳ mở rộng sản xuất.

Thứ hai, nhóm phân tích cho rằng nhập khẩu sẽ tăng trưởng đồng tốc với xuất khẩu trong năm

, chủ yếu tăng trưởng nhập khẩu từ Mỹ khi Việt Nam cần tiếp tục thu hẹp thâm hụt thương mại tại thị trường này.

Thứ ba, giá vàng quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trên ngưỡng 5.000 USD/ounce trong thời gian tới do bất ổn địa chính trị và nhu cầu tài sản an toàn của nhà đầu tư tăng cao. Nhu cầu nhập khẩu vàng tăng cũng sẽ tạo áp lực lên tỷ giá trong nước.

"Cân bằng giữa các yếu tố trên, chúng tôi cho rằng tỷ giá sẽ ổn định hơn trong năm với mức tăng 2,5-3%", chuyên gia MBS nhận định.