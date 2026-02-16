Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Sân bay cất cánh, công viên vận hành 'kích hoạt' thị trường đầu tư Vũng Tàu

PV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Việc sân bay Long Thành đón các chuyến bay đầu tiên ngày 19/12 được xem là bước chuyển mình quan trọng, đưa dự án hạ tầng hàng không lớn nhất Việt Nam vào giai đoạn vận hành thực tế.

Song song đó, Vũng Tàu đang bứt phá hạ tầng du lịch. Dự kiến công viên Sun World Vũng Tàu quy mô gần 15ha tại trung tâm Bãi Sau sẽ đi vào hoạt động từ tháng 2/2026. Công viên mang đến 20 trò chơi như đường trượt 10 làn, Action River và bể tạo sóng 6.000m², hứa hẹn trở thành tâm điểm giải trí của khu vực.

top.jpg
Phối cảnh dự án Blanca City

Trong bối cảnh đó, những dự án nằm tại lõi đô thị biển, sở hữu pháp lý lâu dài và hệ sinh thái hoàn chỉnh được đánh giá là nhóm hưởng lợi rõ rệt. Tại trung tâm Bãi Sau, Blanca City – khu đô thị nằm trên đường 3/2 do Sun Group phát triển là một trong số ít dự án đáp ứng các tiêu chí này.

tien-ich-cong-vien-nuoc-huong-bien-blanca-city.jpg
Công viên Sun World Vũng Tàu dự kiến vận hành vào tháng 2/2026

Với quy mô 96ha, dự án được kiến tạo theo mô hình “all-in-one” đẳng cấp. Dưới bàn tay tư vấn của Aedas, Blanca City cung cấp đa dạng sản phẩm từ tổ hợp cao tầng đến các biệt thự thấp tầng. Cùng hệ tiện ích đồng bộ từ trung tâm thương mại mặt biển, khách sạn quốc tế, trường học, y tế đến 8 công viên cảnh quan và kề cận công viên Sun World 15ha, Blanca City là lựa chọn chiến lược đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của Vũng Tàu.

PV
#Sân bay cất cánh #công viên vận hành “kích hoạt” thị trường đầu tư Vũng Tàu

Cùng chuyên mục