Sân bay cất cánh, công viên vận hành 'kích hoạt' thị trường đầu tư Vũng Tàu

TP - Việc sân bay Long Thành đón các chuyến bay đầu tiên ngày 19/12 được xem là bước chuyển mình quan trọng, đưa dự án hạ tầng hàng không lớn nhất Việt Nam vào giai đoạn vận hành thực tế.

Song song đó, Vũng Tàu đang bứt phá hạ tầng du lịch. Dự kiến công viên Sun World Vũng Tàu quy mô gần 15ha tại trung tâm Bãi Sau sẽ đi vào hoạt động từ tháng 2/2026. Công viên mang đến 20 trò chơi như đường trượt 10 làn, Action River và bể tạo sóng 6.000m², hứa hẹn trở thành tâm điểm giải trí của khu vực.

Phối cảnh dự án Blanca City

Trong bối cảnh đó, những dự án nằm tại lõi đô thị biển, sở hữu pháp lý lâu dài và hệ sinh thái hoàn chỉnh được đánh giá là nhóm hưởng lợi rõ rệt. Tại trung tâm Bãi Sau, Blanca City – khu đô thị nằm trên đường 3/2 do Sun Group phát triển là một trong số ít dự án đáp ứng các tiêu chí này.

Công viên Sun World Vũng Tàu dự kiến vận hành vào tháng 2/2026

Với quy mô 96ha, dự án được kiến tạo theo mô hình “all-in-one” đẳng cấp. Dưới bàn tay tư vấn của Aedas, Blanca City cung cấp đa dạng sản phẩm từ tổ hợp cao tầng đến các biệt thự thấp tầng. Cùng hệ tiện ích đồng bộ từ trung tâm thương mại mặt biển, khách sạn quốc tế, trường học, y tế đến 8 công viên cảnh quan và kề cận công viên Sun World 15ha, Blanca City là lựa chọn chiến lược đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của Vũng Tàu.