Đà Nẵng: Tết của những công nhân không có chuyến xe hồi hương

TPO - Những ngày cuối năm, giữa những khu nhà trọ công nhân san sát ở TP. Đà Nẵng, khói bánh chưng quyện trong gió lạnh, tiếng cười xen lẫn nỗi nhớ quê. Với nhiều công nhân xa xứ, Tết năm nay không có chuyến xe hồi hương, nhưng bù lại là sự ấm áp, nghĩa tình nơi xóm trọ.

Xóm trọ “đỏ lửa” nấu bánh chưng

Ngày cuối năm, khu nhà trọ của ông Nguyễn Thanh Dũng (phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) tất bật từ sớm, người chẻ củi, người chuẩn bị nồi, người xách nước, người nhóm bếp.

Trong khoảng đất trống trước nhà, ông Dũng cùng các công nhân thuê trọ quây quần bên bếp lửa đỏ hồng, kể những câu chuyện không đầu không cuối về xóm trọ, về cuộc sống công nhân xa nhà.

Quây quần bên nồi bánh chưng trong những ngày cận Tết.

Hoạt động nấu bánh chưng cho công nhân không về quê đón Tết đã được ông Dũng duy trì suốt 11 năm nay. “Cứ cuối năm, cháu nào không về quê đều tranh thủ một buổi để cùng quây quần gói bánh chưng, canh nồi bánh chưng Tết. Ngoài phần bánh để cho gia đình dùng trong dịp Tết, số bánh còn lại đều được tặng cho các cháu ở trọ không về quê ăn Tết”, ông Dũng nói.

Mười mấy năm làm Tổ trưởng tổ công nhân tự quản số 1, bên cạnh công việc Tổ trưởng Tổ dân phố 37, ông Dũng có thêm phần việc chăm lo cho người dưng. Đó là những công nhân, người lao động thuê trọ trên địa bàn.

Theo ông Dũng, tổ dân phố hiện có hơn 1.000 công nhân, người lao động tạm trú. Năm nay, hơn 70 người quyết định ở lại Đà Nẵng đón Tết. Người thì vì hoàn cảnh khó khăn, người muốn tranh thủ làm thêm để có khoản tích lũy gửi về quê.

Trước thềm năm mới, Ban điều hành các Tổ Công nhân tự quản đều rà soát, lập danh sách những trường hợp khó khăn, những người ở lại thành phố để báo lên các cấp công đoàn.

“Mình nắm chắc từng khu trọ, từng hoàn cảnh thì mới chăm lo kịp thời được. Tết mà các cháu ở lại một mình thì buồn lắm”, ông Dũng chia sẻ.

Nồi bánh chưng của ông Nguyễn Thanh Dũng hơn chục năm nay "đỏ lửa" nấu bánh chưng cùng công nhân xa quê ở lại đón Tết.

Ngồi hơ tay bên nồi bánh chưng đang bốc khói nghi ngút, anh Lê Cảnh Khang (SN 1988, công nhân Công ty Thép Việt Mỹ) cho biết đã làm việc ở Đà Nẵng 6 năm nay. Dù đã quen với nhịp sống nơi đây, nhưng nỗi nhớ quê mỗi dịp Tết thì chưa bao giờ vơi.

“Năm ngoái, cả nhà tôi về quê. Năm nay vợ con về Hà Tĩnh đón Tết, tôi ở lại làm xuyên Tết. Mình nén lại nỗi nhớ quê hương, niềm vui sum vầy với gia đình để lo cho cuộc sống, kiếm thêm một khoản để trang trải trong năm tới”, anh Khang chia sẻ.

Tuy vậy, những cận Tết, anh Khang cũng không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng khi nhìn hình ảnh sum họp của gia đình trên mạng xã hội. Bù lại, anh nhận được sự quan tâm của công đoàn và bà con khu trọ.

“Với anh em đón Tết xa quê, nếu không có sự hỗ trợ của công đoàn, của các cô chú ở tổ công nhân tự quản, Tết chắc cũng chỉ vội vàng, qua loa như mọi ngày. Nhưng nay được cùng gói bánh chưng, quây quần bên bếp lửa là thấy Tết, thấy ấm lòng lắm rồi”, anh Khang chia sẻ.

Năm nào, bà Vũ Thị Nhu (áo hồng) cũng cùng công nhân trong khu trọ gói bánh chưng đón Tết.

Không chỉ nấu bánh, Tổ công nhân tự quản số 1 còn tổ chức tất niên chung, mâm cơm giản dị nhưng ấm cúng, đủ để những người xa quê cảm nhận mình không lẻ loi giữa thành phố.

Tại Tổ Công nhân tự quản khu nhà trọ số 2, bà Vũ Thị Nhu (tổ trưởng) cũng tất bật không kém. Biết năm nay có khoảng 10 công nhân trong khu trọ không thể về quê, bà chủ động cùng gia đình gói bánh chưng, sên mứt tặng các cháu. “Nhà tôi năm nào cũng gói thêm vài chục đòn bánh để chia cho công nhân. Tụi nhỏ xa nhà đã vất vả rồi, Tết mà thiếu hương vị quê thì càng tủi thân”, bà Nhu bộc bạch.

Ở những xóm trọ ấy, Tết không chỉ đến cùng sắc hoa hay tiếng nhạc xuân, mà còn là sự sẻ chia âm thầm của những người gắn bó với công nhân như người thân.

Ấm lòng người ở lại

Theo ông Lê Trọng Nguyên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động phường Liên Chiểu, với đặc thù là địa bàn tập trung đông công nhân, người lao động, dịp Tết Nguyên đán, Công đoàn phường tổ chức nhiều hoạt động để chăm lo đời sống công nhân, đặc biệt là công nhân khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết.

Công nhân hào hứng chuẩn bị mâm cơm Tất niên.

“Không chỉ là những món quà vật chất, đó còn là sự sẻ chia với công nhân, người lao động trong những ngày cuối năm, để dù xa quê, họ vẫn có thể cảm nhận được không khí Tết”, ông Nguyên nói.

Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm (phường Cẩm Lệ) những ngày này cũng ngập sắc xuân. Ở sảnh, tấm pano chào xuân với tông màu đỏ rực đã được dựng lên cả tuần này, thêm đôi chậu cúc mâm xôi, cây quất, đèn lồng đỏ, thế là Tết.

Chỉ vào khu vườn nhỏ ngay trong khoảng sân, ông Phạm Văn Thành (quản lý khu nhà ở công nhân) kể rằng trước Tết, ban quản lý cùng công nhân chăm sóc, cải tạo thành không gian vườn hoa xuân, tạo không khí vui tươi trước thềm Xuân mới.

Năm nay, khu nhà ở công nhân có khoảng 40-50 công nhân, người lao động ở lại làm việc xuyên Tết. Bởi vậy, từ sớm Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng cùng các cấp Công đoàn đã thăm, tặng quà và lì xì Tết sớm cho công nhân.

Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm "khoác áo mới" đón Tết.

“Dịp Tết đến Xuân về, công nhân không có điều kiện về quê sum vầy nên ban quản lý cũng cố gắng tổ chức các hoạt động để họ có thêm niềm vui trong những ngày ở lại. Chúng tôi trang trí Tết từ sớm, chuẩn bị mâm cúng Tất niên, giao thừa, bánh mứt, hạt dưa… để công nhân ở lại vẫn cảm nhận được sự ấm áp”, ông Thành nói.

Trước đó, Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng cũng ghé thăm, tặng quà Tết cho 85 công nhân, người lao động khó khăn đang sinh sống ở khu nhà ở công nhân. Làm công nhân ở Khu công nghiệp Hòa Cầm đã 5 năm nay, chị Lê Thị Xuân (34 tuổi) không giấu được niềm vui khi được nhận quà Tết sớm.

Hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị Xuân phải gửi con cho ông bà ở quê, vào Đà Nẵng làm công nhân. Mức chi phí thuê nhà ưu đãi hơn 1 triệu đồng/tháng giúp vợ chồng chị chắt chiu từ đồng lương công nhân ít ỏi để gửi về quê nuôi con.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng Phan Thị Thúy Linh thăm và tặng quà Tết cho công nhân ở Khu nhà ở công nhân.

Món quà Tết từ tổ chức công đoàn đến đúng lúc chị đang đắn đo chuyện về quê đón Tết. “Ngoài giá trị vật chất, những phần quà này là sự động viên, sẻ chia với công nhân khó khăn. Nhờ sự động viên này, Tết này, tôi cố gắng về quê thăm con, rồi ra Tết lại tiếp tục cày cuốc, dành dụm”, chị Xuân nói.

Giữa thành phố biển đang thay áo mới đón xuân, ở những khu nhà trọ giản dị, Tết hiện diện bằng những nồi bánh chưng đỏ lửa, những cái bắt tay ấm áp và những lời chúc chân thành, để những công nhân xa quê vẫn cảm thấy ấm lòng khi mùa Xuân mới đang tới gần.