Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Đà Nẵng mở bán gần 400 căn hộ nhà ở xã hội

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phường Hải Vân và phường Liên Chiểu là nơi tập trung đông đảo người dân, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, nhu cầu nhà ở rất lớn.

Ngày 14/2, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho hay đã có thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Khu đất B4-1, B4-2 thuộc khu tái định cư Hòa Hiệp 4. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô làm chủ đầu tư, tại khu đất dự án thuộc phường Hải Vân và phường Liên Chiểu.

tp-dn-noxh.jpg
Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 28.955 căn hộ nhà ở xã hội. Ảnh: Thanh Hiền.

Trong đợt này sẽ mở bán 391 căn hộ, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ 18/3 đến ngày 18/4/2026.

Phường Hải Vân và phường Liên Chiểu là nơi tập trung đông đảo người dân, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, nhu cầu nhà ở rất lớn. Đồng thời đang thu hút nhân lực từ các dự án đang triển khai như Cảng Liên Chiểu, Khu Thương mại tự do… Việc mở bán nhà ở xã hội lần này kỳ vọng sẽ bổ sung quỹ nhà ở phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển nhà ở xã hội, triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 201 của Quốc hội. Theo kế hoạch, giai đoạn 2025–2030, thành phố phấn đấu hoàn thành 28.955 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó năm 2026 gần 500 căn. Đây là chỉ tiêu rất lớn, gần gấp đôi năm ngoái.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng #mở bán căn hộ #nhà ở xã hội #công nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục