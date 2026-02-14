Đà Nẵng mở bán gần 400 căn hộ nhà ở xã hội

Ngày 14/2, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho hay đã có thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Khu đất B4-1, B4-2 thuộc khu tái định cư Hòa Hiệp 4. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô làm chủ đầu tư, tại khu đất dự án thuộc phường Hải Vân và phường Liên Chiểu.

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 28.955 căn hộ nhà ở xã hội. Ảnh: Thanh Hiền.

Trong đợt này sẽ mở bán 391 căn hộ, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ 18/3 đến ngày 18/4/2026.

Phường Hải Vân và phường Liên Chiểu là nơi tập trung đông đảo người dân, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, nhu cầu nhà ở rất lớn. Đồng thời đang thu hút nhân lực từ các dự án đang triển khai như Cảng Liên Chiểu, Khu Thương mại tự do… Việc mở bán nhà ở xã hội lần này kỳ vọng sẽ bổ sung quỹ nhà ở phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển nhà ở xã hội, triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 201 của Quốc hội. Theo kế hoạch, giai đoạn 2025–2030, thành phố phấn đấu hoàn thành 28.955 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó năm 2026 gần 500 căn. Đây là chỉ tiêu rất lớn, gần gấp đôi năm ngoái.