Đà Nẵng: Cán bộ có nhà cách nơi làm việc 30km được hỗ trợ nhà ở xã hội

TPO - Ngày 10/9, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đã ký quyết định quy định chi tiết trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn.

Theo đó, đối tượng được hưởng chính sách mua, thuê mua nhà ở xã hội khi đảm bảo các điều kiện: Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách địa điểm làm việc từ 30 km trở lên và cách dự án nhà ở xã hội đăng ký mua, thuê mua từ 15 km trở lên.

Khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đăng ký mua, thuê mua đến địa điểm làm việc phải ngắn hơn khoảng cách từ nhà ở thuộc sở hữu của mình đến địa điểm làm việc.

Đà Nẵng bố trí 4 khu nhà cho cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh Quảng Nam (cũ) thuê.

Đối với các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo của thành phố Đà Nẵng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định: Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách địa điểm làm việc từ 20 km trở lên và cách dự án nhà ở xã hội đăng ký mua, thuê mua từ 10 km trở lên. Khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đăng ký mua, thuê mua đến địa điểm làm việc phải ngắn hơn khoảng cách từ nhà ở thuộc sở hữu của mình đến địa điểm làm việc.

Khoảng cách được xác định bằng chiều dài của lộ trình đường giao thông đường bộ ngắn nhất giữa hai điểm.

Sau khi sáp nhập, Đà Nẵng đã bố trí 4 khu nhà công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh Quảng Nam (cũ) thuê. Nhà ở số 4 Trần Phú và trường chuyên Lê Quý Đôn là hai điểm gần trung tâm nhất. Chung cư ở phía nam cầu Cẩm Lệ và ký túc xá sinh viên phía Tây tại Khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh xa hơn, tuy nhiên hai nơi này có số lượng phòng và diện tích lớn.