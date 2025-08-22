Cán bộ 26, từ mờ sương đến ánh đèn công sở: Cuộc di cư của một nửa gia đình

TP - Sau khi hai tỉnh thành Đà Nẵng, Quảng Nam về chung một nhà, rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức phải chuyển chỗ ở để đến nơi làm việc mới. Có nhà đi hết cùng nhau, có nhà đi một nửa. Cuộc sống bắt đầu ở vùng đất mới không hề dễ dàng.

"Lúc đầu có anh có em tụi nhỏ vui lắm, giờ thì em cứ kiện sao anh hai không ở đây mà về nhà, còn em phải đi Đà Nẵng với mẹ miết”, chị Dung bùi ngùi.

Thứ Sáu, mẹ đưa về nhà với anh

Chị Nguyễn Thị Dung (Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình TP Đà Nẵng) ra trường gắn với công tác dân số và làm việc ở Quảng Nam. Thế rồi sáp nhập với Đà Nẵng, chị phải chuyển nơi làm việc.

Chị nhớ như in hôm biết mình phải ra Đà Nẵng, lòng rối như tơ vò vì chồng con, nhà cửa ở đây, ra ngoài đấy mỗi việc nhớ tổ ấm nhỏ của mình thôi cũng không chịu nổi. Rồi còn lo có chỗ ở nữa. Nhưng nhìn quanh, biết bao người trong guồng quay của cả nước cũng phải khăn gói lên đường.

Chị thuê một căn phòng trọ nhỏ gần chỗ làm, dẫn theo hai con, cháu đầu lớp 6 và cháu sau năm nay vào lớp 1. Ba mẹ con quây quần được ít hôm thì chị phải cho con trai đầu về quê, còn em ở lại để làm quen môi trường mới còn xin học.

Đà Nẵng bố trí 4 khu nhà cho cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh Quảng Nam (cũ) thuê. Trong ảnh: Ký túc xá sinh viên phía Tây tại Khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh dùng cho cán bộ, viên chức thuê. Ảnh: Nguyễn Thành

Thương con, nhớ nhà, nhưng công việc và điều kiện không thể đi đi về hàng ngày nên chị dỗ dành con cùng cố gắng, tối thứ Sáu hàng tuần mẹ sẽ đưa về thăm anh. Vậy là nhiều tuần qua, cứ chiều thứ Sáu sau giờ làm hai mẹ con lại gọi xe tới đón.

Tối Chủ nhật khăn gói ra lại Đà Nẵng để chuẩn bị sáng thứ Hai con đi học, mẹ đến cơ quan. Xa chồng và con lớn, chị có lo không? Chị Dung cười hiền, lo thì có lo, nhưng cũng may chồng ở chung với cha mẹ, sắp tới anh cũng sẽ chuyển ra Đà Nẵng nên cả nhà cùng gắng đi qua những ngày đầu xa cách này.

Vợ chồng anh Minh (phường Tam Kỳ, công tác ở một đơn vị sự nghiệp) do đặc thù công việc nên xin được làm một tuần ở nhà, một tuần có mặt tại cơ quan. Hai vợ chồng anh gửi con cho người nhà vì cháu còn nhỏ, cũng chưa tính đường ra đây nhập học.

Anh trải lòng, ban ngày đi làm thì nguôi ngoai vì công việc và gặp gỡ đồng nghiệp. Hết ngày trở về căn phòng quạnh quẽ, không thấy con ra mở cửa rồi nhảy lên ôm cổ, tối đến không ngửi thấy mùi tóc con, anh nhớ phát cuồng. Thế nên mới ở được hai đêm thì anh liền đón xe về nhà thăm con…

Rất nhiều gia đình phải di cư một nửa, bắt đầu cuộc sống mới khi tưởng chừng đã an cư lạc nghiệp. Các cháu nhỏ theo chân ba mẹ cũng phải tập hoà nhập với môi trường mới, bạn bè thầy cô mới.

Nhân viên xe buýt hướng dẫn điểm dừng đỗ gần cơ quan để cán bộ 26 xuống xe Ảnh: Thanh Hiền

Năm học này, Đà Nẵng yêu cầu các trường trên địa bàn chủ động tiếp nhận học sinh chuyển đến từ tỉnh Quảng Nam (cũ). Đặc biệt ưu tiên học sinh là con cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển hoặc nhận công tác tại các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập.

Mong an cư

Căn phòng trọ chị Dung thuê gần cơ quan nhỏ xíu 3,5 triệu mỗi tháng, chưa kể chi phí điện, nước… Cộng tiền xe dịch vụ đi về hàng tuần là bay hơn một nửa thu nhập.

Chị trầm tư, rằng công việc đã gắn bó biết bao năm, không thể vì chút khó khăn ban đầu này mà bỏ, nhưng thật sự cũng khá chật vật cho những công chức, viên chức đi thuê trọ ở ngưỡng 40 như mình. Bởi ở độ tuổi ấy, tất cả đều phải gồng gánh gia đình, con cái, lo biết bao chuyện.

“Chuyển nơi làm việc mới còn nhiều chật vật ban đầu, nhưng mở ra cho mình một môi trường rất tốt. Ở đây ai cũng hoà đồng, thân thiện, phong cách làm việc năng động, nhiều lúc tôi cứ sợ mình không bắt kịp. Tuy nhiên các đồng nghiệp giúp đỡ rất nhiệt tình. Biết tôi chưa tìm được chỗ học cho con, các anh chị trong cơ quan xắn tay vào giúp. Điều đó khiến tôi thấy được động viên hơn nhiều” Chị Nguyễn Thị Dung (Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP Đà Nẵng)

“Tôi cũng có đăng ký thuê nhà ở xã hội, giờ chỉ mong được bố trí để sớm có chỗ ổn định. Như vậy mới tính được các bước tiếp theo cho cả gia đình”, chị chia sẻ.

Sau một tháng ra trung tâm thành phố Đà Nẵng thuê trọ ở để đi làm, chị T.H (nhân viên một sở) nhẩm tính đã âm 3 triệu đồng. Ngoài những đồ đạc mang từ nhà, chị phải sắm thêm các vật dụng cho “nhà mới”. Chi phí ở thành phố du lịch này đắt đỏ hơn Tam Kỳ, đụng đâu cũng tiền.

Chị kể bạn bè chị ra đây toàn phải thuê trọ trên dưới 4 triệu đồng, không tìm đâu ra chỗ rẻ hơn. Những nhà đi cả vợ chồng con cái thì phải thuê nhà ở với giá còn cao hơn. Câu “an cư lạc nghiệp” chưa bao giờ thấm thía với chị và nhiều công chức, viên chức khác như lúc này. Ai cũng mong được thuê hoặc mua nhà ở xã hội thật sớm.

Trong 4 khu nhà công vụ được thành phố bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh Quảng Nam (cũ) thuê, nhà ở số 4 Trần Phú và trường chuyên Lê Quý Đôn là hai điểm gần trung tâm nhất.

Còn chung cư ở phía nam cầu Cẩm Lệ và ký túc xá sinh viên phía Tây tại Khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh thì xa hơn, tuy nhiên hai nơi này có số lượng phòng và diện tích lớn. Khi xem 4 khu vực này, phần lớn cán bộ, công chức, viên chức không tính đến khoảng cách xa gần, chỉ mong mau tới ngày được dọn vào ở.

Sau khi sáp nhập, có cả ngàn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Quảng Nam (cũ) ra Đà Nẵng làm việc. Ảnh: Thanh Hiền

Trong khi đó, có những gia đình những ngày qua lùng sục khắp thành phố tìm mua nhà, mua chung cư vì trước sau gì cũng phải ra đây, chần chừ càng lâu giá nhà càng tăng không mua nổi.

Để có tiền mua, họ đành rao bán nhà cửa ở Quảng Nam cũ, dù giá đã mất khoảng 30% sau khi sáp nhập. Chị N.H (công tác tại một đơn vị trên đường Lê Lợi) gom góp tất cả các nguồn khoảng 1,5 tỷ đồng, dự tính mua căn chung cư ở khu vực Sơn Trà hoặc Cẩm Lệ nhưng một tháng trời qua không có một căn nào trong khả năng tài chính. Còn anh V.L “chóng mặt” với giá nhà đất của Đà Nẵng, toàn 4-5 tỷ trở lên. Dù có bán căn nhà tâm huyết mới xây ở quê cũ, cũng không đủ tiền mua.

“Nhưng chần chừ không mua bây giờ, vài năm nữa giá đất lên cao chót vót làm sao với tới. Đêm nào tôi cũng trằn trọc mất ngủ vì vừa tiếc căn nhà cũ, vừa lo nơi ở mới cho cả gia đình”, anh tâm tư.