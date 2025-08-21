Cán bộ 26, từ mờ sương đến ánh đèn công sở: Bài 2: Những chuyến xe buýt đặc biệt

TP - “Chuông báo thức tôi đặt lúc 5 giờ kém. Hai vợ chồng gửi con cho ông bà trông rồi đi làm với nhau. Nhiều hôm ngoài đó có họp hành sớm, lại lục đục dậy lúc 4 giờ. May có những tuyến xe buýt chạy từ mờ sáng, giá lại rẻ nên bớt lo cho quãng đường đi làm tới 70 cây số”, chị Xuân Hương, công tác ở một đơn vị sự nghiệp kể.

Cán bộ, công chức, viên chức ngồi xe buýt gần 2 tiếng đồng hồ để đến nơi làm việc. Ảnh: Thanh Hiền

Sau ngày sáp nhập đến nay, hàng loạt cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh Quảng Nam cũ phải chuyển ra trung tâm thành phố Đà Nẵng làm việc. Từ chỗ chạy cái vèo đến cơ quan, nay họ phải ngồi xe nhiều tiếng đồng hồ mỗi ngày với bao lo toan lẫn kỳ vọng ở một môi trường mới trong kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước.

2 giờ ngồi xe buýt

Trên chuyến xe buýt từ cầu Tam Kỳ ra trung tâm thành phố Đà Nẵng, anh N.M (làm việc tại một đơn vị trên đường Lê Hồng Phong) vẫn còn ngái ngủ, chốc chốc lại lấy đôi tay dụi mắt vì dậy sớm. Từ khi về nơi làm mới, hôm nào anh cũng đặt báo thức 4 rưỡi sáng, dậy sửa soạn rồi đến trạm xe buýt đón chiếc xe màu cam ra Đà Nẵng. “Hồi đầu tôi tự chạy xe, bữa đi ké, có hôm lại gọi xe dịch vụ. Từ hôm mở tuyến buýt từ Tam Kỳ vào thẳng trung tâm thành phố thì tôi đi đều xe này. Trên xe cũng có nhiều công chức, viên chức đi làm từ sáng sớm như mình nên nói chuyện đỡ buồn”, anh kể.

Do quãng đường xa và mất nhiều thời gian, xe buýt từ cầu Tam Kỳ ra Ðà Nẵng bố trí tần suất phù hợp với nhu cầu của cán bộ, viên chức. Chiều từ cầu Tam Kỳ ra Ðà Nẵng lúc 4h45 có chuyến đầu tiên, sau đó nối tiếp các chuyến lúc 5h, 5h5, 5h10, 5h15. Ðây là khoảng thời gian đi làm nhiều nhất. Từ trung tâm Ðà Nẵng về, từ 16h30 đến 17h30 có 7 chuyến.

Ngồi kế bên anh, chị H.L đồng nghiệp gục đầu vào cửa kính tranh thủ chợp mắt trong khoảng hai tiếng đồng hồ khi xe lăn bánh. Trên tay chị cầm theo hộp xôi mua vội gần nhà, lát nữa vào cơ quan chị mới tranh thủ ăn. Xe buýt sau nhiều trạm dừng đón cũng đi hết địa phận tỉnh Quảng Nam cũ, chạy vào đường Phạm Hùng, qua cầu Cẩm Lệ rồi đến đường Ông Ích Đường. Bắt đầu từ đây các công chức, viên chức lần lượt xuống xe vào công sở. Chị L ngồi miết tới trạm trên đường Bạch Đằng đoạn gần cầu Rồng mới xuống xe. Lúc này tầm 7h sáng, chị vội vàng đến nơi làm việc cho kịp giờ. Chiều tối, chị lại đón một trong những chiếc xe cuối quay đầu vào Tam Kỳ để về nhà.

Chuyến xe chở theo biết bao tâm tư và kỳ vọng ở một môi trường mới của cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: Thanh Hiền

“Trước đây mỗi ngày chỉ mất vài phút đến cơ quan, bây giờ mất ba bốn tiếng cả đi lẫn về, hôm nào cũng đi xe buýt cả nên người nhừ ra. Nhiều bữa lật đật cho kịp giờ xe chạy người cứ rối tung lên. Nhưng đi miết, giờ đã thành thói quen nên bớt mệt, bớt cập rập”, chị cười. Cũng như chị, nhiều cán bộ, công chức khác không ngờ đến một ngày, quãng đường đi làm của mình dài dằng dặc, xa tít tắp, còn ngang qua cầu Rồng, cầu sông Hàn…mỗi sớm - nơi mà trước đây chỉ khi thong thả mới dẫn cả nhà ra tham quan du lịch.

Từ giữa tháng 7, Đà Nẵng bắt đầu triển khai tuyến xe buýt 02 từ bến xe trung tâm thành phố đến Cửa Đại (phường Hội An Đông) và tuyến 21 đến cầu Tam Kỳ (phường Hương Trà). Tuyến 21 hoạt động từ 4h45 - 17h30 trên quãng đường 77km, thời gian chạy xe 150 phút. Riêng thời gian chạy xe từ trung tâm hành chính thành phố đến Cầu Tam Kỳ khoảng 120 phút.

Ông Nguyễn Điều, nhân viên phục vụ tuyến xe buýt số 21 cho hay, trước đây xe buýt từ Quảng Nam ra không vào trung tâm thành phố Đà Nẵng, quãng đường ngắn hơn mà khách cũng thưa. Còn bây giờ xe đến tận trung tâm hành chính, vòng lên bến xe, khách đủ đối tượng. “Thứ Hai khách đông hơn vì họ về quê cuối tuần, đầu tuần ra làm việc lại. Cán bộ công chức giờ đã coi xe buýt là phương tiện đi lại tiện lợi, hữu ích. Nhiều người mua nguyên vé tháng vì đi thường xuyên. Làm người phục vụ trên xe, thấy phương tiện được cán bộ công chức lựa chọn để đồng hành nên tôi rất vui”, ông Điều kể.

Chuyến xe buýt từ cầu Tam Kỳ ra trung tâm thành phố Ðà Nẵng bắt đầu lăn bánh từ 4h45 mỗi ngày. Ảnh: Thanh Hiền

Hỗ trợ cán bộ, công chức

Chỉ tính riêng trong phạm vi thành phố Đà Nẵng (cũ), có hơn 30 trạm xe buýt để cán bộ công chức đi tuyến số 21 có thể lựa chọn điểm xuống xe thuận tiện nhất đi đến cơ quan mình. Hai khu vực xuống xe nhiều là đường Ông Ích Đường vì có trụ sở một số đơn vị và gần Trung tâm hành chính thành phố, với các trạm trên đường Bạch Đằng, Lý Tự Trọng. Sáng sáng, không khó để bắt gặp cán bộ công chức quần Tây, áo sơ mi chỉnh tề, tay cầm cặp xách bước xuống từ xe buýt. Những chiếc xe màu cam cứ vài chục phút lại ghé trạm một lần.

Đại diện Trung tâm điều hành giao thông thông minh Đà Nẵng cho hay, từ khi khai thác hai tuyến buýt 02 và 21 đến nay, số lượng cán bộ công chức đi lại rất đông. Đông nhất là tuyến 21 từ cầu Tam Kỳ ra Đà Nẵng, với hơn 100 người mua vé tháng, chưa kể những người mua vé lẻ. Để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, giá vé lượt suốt tuyến chỉ còn 36.000 đồng/khách (giảm 25%), vé tháng đơn tuyến 600.000 đồng và vé tháng liên tuyến 700.000 đồng/khách. Số lượng xe cũng được tăng cường với 16 xe, thêm 5 xe dự phòng. Chuyến xe buýt này đúng là “cứu cánh” cho cán bộ viên chức vì giá quá mềm mà tần suất chạy lại nhiều. So với đi xe dịch vụ, mỗi người hơn 100.000 đồng, đi về hơn 200.000 đồng thì lựa chọn xe buýt là sáng suốt.

“Nhớ hồi trước xem phim nước ngoài hay có cảnh đi làm bằng xe buýt, không ngờ tới ngày mình cũng như vậy. Tôi không chỉ hài lòng vì giá tiền và sự an toàn, mà còn rất kỳ vọng sau này mọi người sẽ dần quen với việc đi xe buýt thay vì xe cá nhân hay xe dịch vụ khác, nhất là những người làm việc trong văn phòng, không di chuyển nhiều. Bởi vì thay đổi một thói quen có thể góp phần giảm bớt ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và còn tạo thói quen đúng giờ cho mỗi người”. Chị Xuân Hương chia sẻ

Chị Xuân Huơng, công tác ở một đơn vị sự nghiệp kể hồi đầu, đi ké xe bạn đồng nghiệp, nhưng thời gian không khớp nhau nên ai lo phần nấy. Chị gọi xe dịch vụ, mỗi ngày đi về hết mấy trăm ngàn, thấy xót quá nên thôi. Liên hệ xe hợp đồng theo tháng, thấy báo mức giá hơn 2 triệu/người, hai vợ chồng vị chi gần 5 triệu, chị cũng… lơ luôn. “May sao có chuyến xe buýt này, chỉ có 600.000 đồng, muốn đi bao nhiêu, giờ nào cũng được nên tôi bớt lo hẳn. Lỡ có muộn mất chuyến đầu thì sẽ đi các chuyến tiếp theo cách nhau khoảng 10 phút”, chị hài lòng.