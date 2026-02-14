Nhà hình tổ chim: Không gian sống mềm mại giữa phố thị

TPO - Ngôi nhà 3 tầng hình tổ chim của một gia đình trẻ là lời chào nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp giữa nhịp sống đô thị hối hả.

Công trình nhà 3 tầng được thiết kế khác biệt với lối thiết kế thông thường của nhà phố bằng việc bỏ đi các bức tường kín và lấp đầy bằng cây xanh.

Ánh sáng tự nhiên được dẫn dắt khéo léo vào mọi ngóc ngách, khiến không gian luôn thoáng đãng và chan hòa với thiên nhiên dù nằm sâu trong phố. Những khoảng xanh nhỏ được đan xen tinh tế, như những “lá phổi” mát lành giúp mỗi hơi thở trong nhà đều dễ chịu.

Bố cục linh hoạt tạo sự kết nối ấm cúng giữa các khu vực sinh hoạt, nơi mọi câu chuyện gia đình đều được sẻ chia thân tình. Đây không chỉ là một nơi để trở về sau ngày dài, mà còn là chốn lưu giữ cảm xúc và khơi gợi những khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn mỗi ngày.

Người hưởng lợi nhiều nhất trong ngôi nhà là những đứa trẻ. Các em được sinh hoạt và lớn lên trong sự cởi mở với tự nhiên.