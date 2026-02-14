Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhà hình tổ chim: Không gian sống mềm mại giữa phố thị

Thúy Hiền
TPO - Ngôi nhà 3 tầng hình tổ chim của một gia đình trẻ là lời chào nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp giữa nhịp sống đô thị hối hả.

Công trình nhà 3 tầng được thiết kế khác biệt với lối thiết kế thông thường của nhà phố bằng việc bỏ đi các bức tường kín và lấp đầy bằng cây xanh.

fb-img-1770640246355.jpg

Ánh sáng tự nhiên được dẫn dắt khéo léo vào mọi ngóc ngách, khiến không gian luôn thoáng đãng và chan hòa với thiên nhiên dù nằm sâu trong phố. Những khoảng xanh nhỏ được đan xen tinh tế, như những “lá phổi” mát lành giúp mỗi hơi thở trong nhà đều dễ chịu.

fb-img-1770640248633.jpg

Bố cục linh hoạt tạo sự kết nối ấm cúng giữa các khu vực sinh hoạt, nơi mọi câu chuyện gia đình đều được sẻ chia thân tình. Đây không chỉ là một nơi để trở về sau ngày dài, mà còn là chốn lưu giữ cảm xúc và khơi gợi những khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn mỗi ngày.

fb-img-1770640250914.jpg
fb-img-1770640252923.jpg
fb-img-1770640254976.jpg
fb-img-1770640256981.jpg

Người hưởng lợi nhiều nhất trong ngôi nhà là những đứa trẻ. Các em được sinh hoạt và lớn lên trong sự cởi mở với tự nhiên.

fb-img-1770640258864.jpg
fb-img-1770640261031.jpg
fb-img-1770640263364.jpg
fb-img-1770640265506.jpg
fb-img-1770640267612.jpg
Thúy Hiền
Ho Khue Architects
