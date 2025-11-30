Nhà đầu tư nước ngoài đề xuất tham gia điện gió ngoài khơi giai đoạn đầu

TPO - Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu đề xuất cho phép nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tham gia đầu tư điện gió ngoài khơi ngay từ giai đoạn khởi tạo ngành; đồng thời khuyến khích mô hình hợp tác giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) vừa có văn bản góp ý tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Ủy ban liên quan về dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng giai đoạn 2026 - 2030.

Theo GWEC, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã xác định điện gió ngoài khơi là một trong những trụ cột chủ lực, với mục tiêu quy mô công suất lên tới 6 - 17 GW vào giai đoạn 2030 - 2035 và 113 - 139 GW vào năm 2050. Tuy vậy, để bảo đảm tính khả thi, cần thêm cơ chế đủ linh hoạt để cạnh tranh dòng vốn toàn cầu.

Nội dung đáng chú ý nhất là việc GWEC đề nghị Quốc hội cho phép nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tham gia ngay từ giai đoạn khởi tạo ngành; đồng thời khuyến khích mô hình hợp tác giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thay vì chỉ giới hạn đối tượng được lập hồ sơ chủ trương đầu tư ở “doanh nghiệp Việt Nam”, hay "doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

GWEC cho rằng, theo quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam cần khoảng 136,3 tỷ USD cho phát triển năng lượng giai đoạn 2026-2030, con số chỉ khả thi nếu huy động đồng thời cả vốn trong nước và quốc tế. Việc siết điều kiện ngay từ đầu có thể khiến Việt Nam đánh mất lợi thế cạnh tranh trong thu hút nguồn lực công nghệ cao và kinh nghiệm phát triển dự án từ các quốc gia đi trước.

Đề xuất nhà đầu tư nước ngoài được tham gia đầu tư điện gió ngoài khơi trong giai đoạn khởi tạo ngành.

Một điểm đáng chú ý khác là kiến nghị điều chỉnh tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư theo hướng cân bằng hơn giữa năng lực tài chính và năng lực triển khai. GWEC cho rằng, hiện dự thảo Nghị quyết yêu cầu doanh nghiệp muốn làm điện gió ngoài khơi phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư.

GWEC cảnh báo rằng điện gió ngoài khơi là lĩnh vực hoàn toàn mới tại Việt Nam, nếu chỉ dựa vào tiêu chí tài chính mà bỏ qua năng lực công nghệ và kinh nghiệm triển khai, rất dễ dẫn đến tình trạng dự án chậm tiến độ, đội chi phí hoặc phải rút lui giữa chừng, bài học mà nhiều quốc gia đã từng trải qua.

Do đó, GWEC kiến nghị bỏ yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, do không cần thiết khi đã có yêu cầu về vốn chủ sở hữu tối thiểu không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư. Thay vào đó, dự thảo cần bổ sung tiêu chí kinh nghiệm triển khai dự án điện gió ngoài khơi hoặc dự án hạ tầng biển tương đương, chấp nhận chứng minh khả năng huy động vốn chủ sở hữu thay vì chỉ xét vốn sẵn có.

Tổ chức này cũng lưu ý yêu cầu ưu tiên chọn nhà đầu tư chào giá điện dự kiến thấp nhất do ở giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư, giá điện chỉ là con số sơ bộ, trong khi từ thời điểm chấp thuận chủ trương đến thời điểm đàm phán giá bán với EVN có thể kéo dài 2-3 năm.

"Kinh nghiệm quốc tế đã cho thấy nhiều dự án thất bại chính vì chào giá quá thấp: chiến lược cạnh tranh ban đầu trở thành rào cản triển khai sau đó. Ưu tiên thứ tự lựa chọn theo kinh nghiệm khảo sát, năng lực tài chính, thời điểm nộp hồ sơ, thay vì giá điện thấp nhất", GWEC đề xuất.

Ngoài ra, GWEC cho rằng điện gió ngoài khơi là lĩnh vực có quy mô lớn và đặc thù phức tạp, do đó thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư nên được giữ ở cấp Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm tính thống nhất, tránh chênh lệch về năng lực đánh giá giữa các địa phương và tránh rủi ro chính sách trong giai đoạn khởi tạo ngành.