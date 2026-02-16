Bộ Tài chính thông tin về giá cả thị trường Tết

TPO - Ngày 29 Tết, trong khi giá thực phẩm giữ ổn định, thì cây cảnh tiếp tục "đại hạ giá". Nhiều người bán hạ giá sâu để xả hàng ngày cuối cùng. Lượng hàng về các chợ đầu mối sụt giảm, nhưng vẫn đảm bảo được nhu cầu mua sắm của người dân.

Theo tổng hợp báo cáo từ các địa phương và qua theo dõi tình hình thị trường, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Bộ Tài chính cho biết hôm nay 16/2 (29 Tết), giá một số nhóm hàng có biến động nhẹ theo quy luật thường niên. Nhu cầu tiêu dùng tập trung chủ yếu vào nhóm lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, đồ uống, trái cây, hoa tươi và các mặt hàng phục vụ sinh hoạt gia đình.

Giá cả nhìn chung ít biến động, một số mặt hàng thay đổi nhẹ do nhu cầu tăng cao, tác động của thời tiết và chi phí vận chuyển, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Chỉ có giá hoa tươi tăng theo quy luật, song không ghi nhận hiện tượng “sốt giá” trên diện rộng.

Kết thúc buổi chợ 29 Tết, nhiều thương cho biết sẽ quay lại bán hàng vào mùng 3 Tết.

Một số địa phương có diễn biến đáng chú ý. Tại Hà Nội, cây cảnh giảm giá. Cành đào cao 1m2 từ 750.000 - 900.000 đồng/cành; cây đào cao 1m2 từ 900.000 - 1,3 triệu đồng/cây; cây quất cao 1m2 từ 900.000 - 1,2 triệu đồng/cây.

Tại TP Hải Phòng, tình hình thị trường tại một số chợ nội thành, chợ tết, sức mua tăng từ 10-12% so với ngày 28 Tết. Tuy nhiên, giá cả tương đối ổn định, không có biến động lớn. Thịt nạc thăn dao động ở mức 150.000 - 160.000 đồng/kg; thịt bò thăn dao động từ 250.000 - 300.000 đồng/kg.

Nhiều người bán hạ giá sâu để xả hàng ngày cuối cùng.

Với hoa, cây cảnh, lượng người mua vẫn tương đối đông đúc tuy nhiên giá đào, quất… giảm giá mạnh 20-30% vào ngày 29 Tết so với những ngày trước. Nhiều người bán hạ giá sâu để xả hàng ngày cuối cùng. Cành đào nhỏ giá từ 100.000 - 250.000 đồng/cành, cành đào to 500.000 - 1 triệu đồng đồng/cành, đào đá 400.000 - 2 triệu đồng/cành, cây quất giá từ 200.000 - 700.000 đồng/cây tùy kích thước…

Trong khi đó, hoa ly các loại giá tăng mạnh từ: 25.000 - 35.000 đồng/cành, hoa dơn các loại: 16.000 - 18.000 đồng/cành…

Rau xanh giữ giá ổn định, lượng hàng về chợ đầu mối sụt giảm do nhiều sạp đã nghỉ Tết.

Tại TPHCM, do nhiều sạp đã nghỉ Tết, lượng hàng về các chợ đầu mối sụt giảm, nhưng vẫn đảm bảo được nhu cầu mua sắm của người dân. Chợ đầu mối Thủ Đức ghi nhận lượng rau và trái cây về chợ khoảng 1.813 tấn/ngày, giảm 55% so ngày trước. So với ngày trước, giá bán buôn các mặt hàng rau củ quả, trái cây tương đối ổn định, riêng mặt hàng dưa leo, khổ qua hàng về bình thường, sức mua giảm nên giá giảm 3.000 - 5.000 đồng/kg, mãng cầu tròn, quýt đường.

Lượng thịt heo về chợ đầu mối Hóc Môn đạt 271 tấn/ngày, giảm 58% so ngày trước. Giá heo hơi ổn định so ngày trước. Tại chợ đầu mối Bình Điền: Lượng hàng về chợ đạt 834 tấn/ngày, giảm 67% so với đêm trước

Tại TP Đà Nẵng, hoạt động mua bán tại các chợ nhìn chung không còn sôi động như những ngày trước; một số trung tâm thương mại, siêu thị mini thông báo thời gian hoạt động ngày 29 Tết từ 7h-14h; nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh đã đóng cửa, ngừng hoạt động. Các chợ trên địa bàn vẫn duy trì mở cửa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, tuy nhiên một số quầy hàng đã thu dọn, đóng cửa. Các hộ bán sỉ tại chợ đầu mối đã đóng cửa, chỉ còn những hộ kinh doanh bán lẻ.

Dự báo trong ngày mai (mùng 1 Tết), Bộ Tài chính nhận định, thị trường giá cả nhìn chung không có biến động bất thường do nhu cầu mua sắm của người dân giảm mạnh sau giai đoạn cao điểm trước Tết.

Theo quy luật hằng năm, phần lớn hoạt động mua bán tập trung trước giao thừa, sang ngày đầu năm mới nhu cầu tiêu dùng thiết yếu giảm nhanh, chủ yếu phát sinh các giao dịch nhỏ lẻ phục vụ sinh hoạt gia đình, lễ hội đầu năm hoặc nhu cầu đột xuất.

Tuy nhiên, theo thông lệ hằng năm, nhu cầu đi lại, du xuân, tham quan, chúc Tết tại các điểm vui chơi, khu du lịch, đền chùa và khu trung tâm có xu hướng tăng trong những ngày đầu năm mới. Do đó, giá một số dịch vụ như trông giữ xe, ăn uống, giải khát và các dịch vụ phục vụ khách tham quan có thể tăng nhẹ cục bộ tại một số địa phương có lượng khách tập trung đông. Mức tăng (nếu có) chủ yếu mang tính thời điểm, phạm vi hẹp và không tác động đến mặt bằng giá chung của thị trường.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến. Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá.