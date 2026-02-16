Trận địa pháo hoa ở An Giang, Cà Mau

Trong ngày lễ Tình nhân (14/2), Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ghi nhận 50 chuyến bay quốc tế, mức cao nhất kể từ khi vận hành năm 2012, với hơn 30.600 lượt khách.

Theo kế hoạch khai thác dịp Tết Nguyên đán 2026, sản lượng chuyến bay và hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc dự báo tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số chuyến bay phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2026 tăng khoảng 50% so với Tết 2025, với trung bình khoảng 75 chuyến bay mỗi ngày, riêng những ngày cao điểm có thể lên tới 80 - 84 chuyến/ngày. Lượng hành khách dự kiến đạt trên 720.000 lượt, trong đó cả quốc nội và quốc tế đều tăng mạnh.

Khách quốc tế đến Phú Quốc tăng mạnh.

Đây là tín hiệu tích cực cho hoạt động du lịch và kinh tế địa phương, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác tổ chức, điều hành khai thác tại Cảng.

Để phục vụ hiệu quả cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Cảng đã xây dựng phương án khai thác theo hướng chủ động, đồng bộ và linh hoạt.