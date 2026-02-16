Trận địa pháo hoa ở An Giang, Cà Mau

TPO - Đến chiều 29 Tết (16/2), công tác tiếp nhận, vận chuyển, lắp đặt pháo hoa tại các điểm bắn trên địa bàn tỉnh An Giang, Cà Mau đã cơ bản hoàn tất. Các lực lượng đang trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, bảo đảm màn pháo hoa đêm giao thừa diễn ra an toàn, rực rỡ, phục vụ người dân đón xuân mới.
Công tác tiếp nhận, vận chuyển pháo và thiết bị, lắp đặt trận địa bắn đã được triển khai khẩn trương, đồng bộ và hoàn thành đúng tiến độ. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để tổ chức bắn pháo hoa đúng quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối, sẵn sàng cho đêm giao thừa.
Theo kế hoạch, tại phường Rạch Giá và phường Long Xuyên sẽ tổ chức bắn 120 thùng pháo, bắt đầu từ 21h20 ngày 16/2 (29 Tết). Trong khi đó, tại phường Châu Đốc và đặc khu Phú Quốc, thời gian bắn dự kiến từ 21 giờ cùng ngày.
Tại điểm bắn phường An Xuyên (sân Trung tâm Hội nghị) công tác lắp đặt pháo đang được gấp rút hoàn tất. Mỗi khâu đều được cán bộ, chiến sĩ thực hiện đúng quy trình và được bảo vệ nghiêm ngặt.
Theo UBND tỉnh Cà Mau, giao thừa năm nay, tỉnh Cà Mau tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 2 điểm chính tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) và sân Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường An Xuyên). Thời gian bắn đồng loạt lúc 21h30 đêm nay.
Trong ngày lễ Tình nhân (14/2), Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ghi nhận 50 chuyến bay quốc tế, mức cao nhất kể từ khi vận hành năm 2012, với hơn 30.600 lượt khách.
Theo kế hoạch khai thác dịp Tết Nguyên đán 2026, sản lượng chuyến bay và hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc dự báo tăng cao so với cùng kỳ năm trước.
Tổng số chuyến bay phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2026 tăng khoảng 50% so với Tết 2025, với trung bình khoảng 75 chuyến bay mỗi ngày, riêng những ngày cao điểm có thể lên tới 80 - 84 chuyến/ngày. Lượng hành khách dự kiến đạt trên 720.000 lượt, trong đó cả quốc nội và quốc tế đều tăng mạnh.
Đây là tín hiệu tích cực cho hoạt động du lịch và kinh tế địa phương, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác tổ chức, điều hành khai thác tại Cảng.
Để phục vụ hiệu quả cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Cảng đã xây dựng phương án khai thác theo hướng chủ động, đồng bộ và linh hoạt.