Trận địa pháo hoa ở An Giang, Cà Mau

Nhật Huy - Tân Lộc

TPO - Đến chiều 29 Tết (16/2), công tác tiếp nhận, vận chuyển, lắp đặt pháo hoa tại các điểm bắn trên địa bàn tỉnh An Giang, Cà Mau đã cơ bản hoàn tất. Các lực lượng đang trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, bảo đảm màn pháo hoa đêm giao thừa diễn ra an toàn, rực rỡ, phục vụ người dân đón xuân mới.

1.jpg
Chỉ còn ít giờ nữa là bước sang thời khắc giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Để phục vụ người dân vui xuân, năm nay, tỉnh An Giang tổ chức lễ hội đón giao thừa kết hợp bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ nguồn kinh phí xã hội hóa.
3-1.jpg
Các điểm bắn pháo hoa được bố trí tại 4 địa phương, gồm: phường Rạch Giá, phường Long Xuyên, phường Châu Đốc và đặc khu Phú Quốc.
4.jpg
5.jpg
Công tác tiếp nhận, vận chuyển pháo và thiết bị, lắp đặt trận địa bắn đã được triển khai khẩn trương, đồng bộ và hoàn thành đúng tiến độ. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để tổ chức bắn pháo hoa đúng quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối, sẵn sàng cho đêm giao thừa.
6.jpg
7.jpg
9.jpg
Theo kế hoạch, tại phường Rạch Giá và phường Long Xuyên sẽ tổ chức bắn 120 thùng pháo, bắt đầu từ 21h20 ngày 16/2 (29 Tết). Trong khi đó, tại phường Châu Đốc và đặc khu Phú Quốc, thời gian bắn dự kiến từ 21 giờ cùng ngày.
6.jpg
Tại Cà Mau, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đang tất bật hoàn thiện công tác lắp đặt pháo hoa tại phường An Xuyên, sẵn sàng phục vụ người dân đón năm mới Bính Ngọ 2026.
1.jpg
Từng thùng pháo được vận chuyển, bố trí đúng vị trí theo sơ đồ thiết kế; khung giá được cố định chắc chắn; hệ thống dây đấu nối được kiểm tra cẩn trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước khi đưa vào bắn.
2.jpg
4.jpg
Tại điểm bắn phường An Xuyên (sân Trung tâm Hội nghị) công tác lắp đặt pháo đang được gấp rút hoàn tất. Mỗi khâu đều được cán bộ, chiến sĩ thực hiện đúng quy trình và được bảo vệ nghiêm ngặt.
5.jpg
7.jpg
9.jpg
Theo UBND tỉnh Cà Mau, giao thừa năm nay, tỉnh Cà Mau tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 2 điểm chính tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) và sân Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường An Xuyên). Thời gian bắn đồng loạt lúc 21h30 đêm nay.

Trong ngày lễ Tình nhân (14/2), Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ghi nhận 50 chuyến bay quốc tế, mức cao nhất kể từ khi vận hành năm 2012, với hơn 30.600 lượt khách.

Theo kế hoạch khai thác dịp Tết Nguyên đán 2026, sản lượng chuyến bay và hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc dự báo tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số chuyến bay phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2026 tăng khoảng 50% so với Tết 2025, với trung bình khoảng 75 chuyến bay mỗi ngày, riêng những ngày cao điểm có thể lên tới 80 - 84 chuyến/ngày. Lượng hành khách dự kiến đạt trên 720.000 lượt, trong đó cả quốc nội và quốc tế đều tăng mạnh.

cang-hang-khong-quoc-te-phu-quoc.jpg
Khách quốc tế đến Phú Quốc tăng mạnh.

Đây là tín hiệu tích cực cho hoạt động du lịch và kinh tế địa phương, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác tổ chức, điều hành khai thác tại Cảng.

Để phục vụ hiệu quả cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Cảng đã xây dựng phương án khai thác theo hướng chủ động, đồng bộ và linh hoạt.

Nhật Huy - Tân Lộc
#An Giang #điểm bắn pháo hoa #Tết Nguyên đán #giao thừa #Phú Quốc #khách quốc tế #sân bay

