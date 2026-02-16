Cảnh sát cơ động Hà Nội nấu cháo tặng bệnh nhân nghèo dịp Tết

TPO - Liên tục 9 ngày Tết Nguyên đán, 15 cán bộ chiến sỹ Đại đội 9, trung đoàn E31, Cảnh sát bảo vệ mục tiêu thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an trực tiếp nấu cháo phục vụ bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

Cháo miễn phí phục vụ tại cổng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương từ 6h30 sáng và trung bình đáp ứng được cho khoảng hơn 100 bệnh nhân mỗi ngày.

Chương trình tặng cháo cho bệnh nhân nghèo dịp Tết đã triển khai được 3 năm.

Đây là năm thứ ba, cán bộ chiến sỹ Đại đội 9, Trung đoàn E31 phối hợp các "mạnh thường quân", một số tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình tặng cháo cho bệnh nhân nghèo vào những ngày Tết xa nhà.

Nhóm tình nguyện "Hạnh phúc Việt - Đi để lớn" tặng bánh chưng cho bệnh nhân đón giao thừa xa nhà.

Trao đổi với PV Tiền Phong, một bệnh nhân nữ đến từ Sơn La đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết rất xúc động khi lần đầu tiên được đón nhận chiếc bánh chưng của nhóm học sinh tại Hà Nội đến thăm, giúp cho đêm giao thừa tại bệnh viện vui hơn.

Tặng quà cho bệnh nhi đón Tết xa nhà.

Cũng trong ngày 16/2, PV Tiền Phong cũng ghi nhận nhiều tổ chức, cá nhân đến thăm bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, trao nhiều phần quà ý nghĩa, động viên các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo trước thời khắc giao thừa…