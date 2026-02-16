Giao thừa 2026: Kết nối tinh thần, khơi nguồn niềm tin

Là biểu tượng của sức mạnh, sự phóng khoáng và quyết đoán, con ngựa trong năm 2026 như một lời nhắc nhở về tinh thần tiên phong, dũng cảm đối mặt thử thách và sự bứt phá đầy nhiệt huyết, giống như dáng vẻ hùng dũng của chính nó khi vượt qua những cánh đồng rộng lớn trong làn gió xuân.

Những phẩm chất cao quý như lòng trung thành và chí khí kiên định - vốn là giá trị cốt lõi trong gia đình Việt, cũng được truyền tải qua hình ảnh ngựa, khiến nó không chỉ là một linh vật mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về văn hóa và tình người.

Năm Bính Ngọ 2026 là cơ hội để người Việt một lần nữa đón nhận và trân trọng giá trị văn hóa phong phú mà linh vật gần gũi này mang lại. Trong không khí sôi nổi và đầy sức sống của mùa xuân mới, hình tượng con ngựa tiếp tục lan tỏa cảm hứng mãnh liệt về một năm khởi sắc, tràn đầy năng lượng, niềm vui và hy vọng tới mọi nhà.