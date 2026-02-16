Giao thừa 2026: Kết nối tinh thần, khơi nguồn niềm tin

Là biểu tượng của sức mạnh, sự phóng khoáng và quyết đoán, con ngựa trong năm 2026 như một lời nhắc nhở về tinh thần tiên phong, dũng cảm đối mặt thử thách và sự bứt phá đầy nhiệt huyết, giống như dáng vẻ hùng dũng của chính nó khi vượt qua những cánh đồng rộng lớn trong làn gió xuân.
Những phẩm chất cao quý như lòng trung thành và chí khí kiên định - vốn là giá trị cốt lõi trong gia đình Việt, cũng được truyền tải qua hình ảnh ngựa, khiến nó không chỉ là một linh vật mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về văn hóa và tình người.
Năm Bính Ngọ 2026 là cơ hội để người Việt một lần nữa đón nhận và trân trọng giá trị văn hóa phong phú mà linh vật gần gũi này mang lại. Trong không khí sôi nổi và đầy sức sống của mùa xuân mới, hình tượng con ngựa tiếp tục lan tỏa cảm hứng mãnh liệt về một năm khởi sắc, tràn đầy năng lượng, niềm vui và hy vọng tới mọi nhà.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Thư khen gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Tư lệnh Binh chủng Công binh, đánh giá cao và biểu dương ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc khẩn trương tổ chức làm cầu phao qua sông Lô để kịp thời phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tối 15/2 (28 tháng Chạp), UBND TPHCM đã tổ chức khai mạc Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 (Đường hoa Nguyễn Huệ) với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”.
Theo UBND TPHCM, công trình văn hóa đặc trưng suốt hơn hai thập niên của Thành phố trở lại với diện mạo mới, mở rộng không gian tổ chức, gửi gắm niềm tin và khát vọng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
Sau 23 năm hình thành và phát triển, Đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc mỗi dịp Tết đến, Xuân về; phản ánh nhịp sống năng động, sáng tạo và tinh thần nghĩa tình của TPHCM.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết đêm Giao thừa (đêm 29 Tết), Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vài nơi, Tây Nguyên, Nam Bộ ít mưa.
Cụ thể, khu vực Bắc Bộ, ngày và đêm 16/2 (tức ngày và đêm 29 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày và đêm 16/2 (tức ngày và đêm 29 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 16-22/2 (từ ngày 29 Tết đến mùng 6 Tết) ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc từ ngày 17-20/2 (từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-31 độ C, riêng phía Bắc từ ngày 18-20/2 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 Tết) nhiệt độ từ 25-28 độ C.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ từ ngày 16-22/2 (từ ngày 29 Tết đến mùng 6 Tết) ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Khu vực Nam Bộ từ ngày 16-22/2 (từ ngày 29 Tết đến mùng 6 Tết) ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.