Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm, chúc Tết công nhân khó khăn

TPO - Ngày 16/2, khi chỉ còn ít giờ nữa là bước sang năm mới Bính Ngọ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã đến thăm, chúc Tết và động viên các đơn vị đang làm nhiệm vụ xuyên Tết, không quản ngại khó khăn vì sự bình yên, sức khỏe của nhân dân.

Tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, TS.BS Lê Ngọc Long – Giám đốc Bệnh viện bày tỏ niềm vui mừng khi nhận được sự quan tâm của đoàn công tác, đặc biệt là Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trực tiếp đến thăm và chúc Tết.

TS.BS Lê Ngọc Long – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương báo cáo với đoàn công tác.

Báo cáo với đoàn công tác, BS Long cho biết, trong năm qua dù sau sáp nhập tỉnh thành có nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm của cấp trên nên bệnh viện đạt nhiều thành tựu, đáng kể nhất phải kể đến nối lại bàn tay phải cho thai phụ đang mang song thai 34 tuần, sau gần hai tháng phần bàn tay bị đứt rời được ghép nuôi tạm vào cẳng chân để duy trì tưới máu và bảo tồn mô sống.

"Đây là một ca phẫu thuật đặc biệt, đậm tính nhân văn, ghi dấu ấn nổi bật cho năng lực phẫu thuật vi phẫu của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương", BS Long chia sẻ.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang bày tỏ sự xúc động, tự hào trước những thành tựu nổi bật của bệnh viện trong thời gian qua. Bí thư Trang nhấn mạnh, những kết quả đạt được không chỉ là thành tựu trong nước mà còn có giá trị, vị thế trên trường quốc tế; là minh chứng rõ nét cho y đức, tinh thần rèn luyện, nghiên cứu không ngừng và sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ – những người đã đánh đổi thời gian bên gia đình để cống hiến cho cộng đồng

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu chúc Tết đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

“Trong những ngày Tết, khi mọi người quây quần bên gia đình, các y bác sĩ vẫn túc trực, chăm lo sức khỏe nhân dân. Sự hy sinh ấy vô cùng đáng trân trọng”, Bí thư Trung ương Đoàn chia sẻ và gửi lời chúc tập thể bệnh viện bình an, nhiều thành công trong lĩnh vực y học; tiếp tục phối hợp hiệu quả với tổ chức Đoàn trong chăm sóc sức khỏe vùng khó khăn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và y đức, góp phần vào sự phát triển của bệnh viện và đất nước.

Bí thư Trang thăm, chúc tết và lì xì đến y bác sĩ, bệnh nhân.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ – lực lượng đang trực chiến, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết. Tại đây, Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ khi sẵn sàng gác lại niềm vui sum họp để giữ gìn bình yên cho nhân dân đón Xuân.

Bí thư Trang chúc tết cán bộ chiến sĩ.

“Những ngày giáp Tết, ai cũng mong được ở bên gia đình, nhưng các đồng chí vẫn kiên cường bám đơn vị, bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân. Đây là sự hy sinh quý báu rất đáng được trân trọng”, đồng chí nhấn mạnh và chúc cán bộ, chiến sĩ sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại diện Tiểu đoàn 2 chia sẻ, dù đây là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, song cán bộ, chiến sĩ rất xúc động khi được Trung ương Đoàn đến thăm hỏi, động viên dịp cuối năm.

Chị Trang gửi lì xì đến cán bộ chiến sĩ.

Trong chương trình, đoàn cũng quan tâm, thăm hỏi những hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thanh Thúy (quê Cần Thơ) nhiều năm không về quê ăn Tết do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Hai vợ chồng làm thuê, nuôi 7 người con nên cuộc sống còn nhiều vất vả. Những phần quà Tết được trao tận tay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để các gia đình đón năm mới ấm áp hơn.

Người thuê trọ, em nhỏ và các chiến sĩ, đoàn thanh niên vui mừng nhận quà và lì xì của chị Trang.

Chương trình thăm, chúc Tết thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn đối với lực lượng tuyến đầu và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng trong dịp Xuân về.