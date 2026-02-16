'Tọa độ' check-in mới và hành trình văn hóa của người trẻ ở đường hoa Tết Bính Ngọ

TPO - Không chỉ là điểm hẹn du xuân quen thuộc, Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay đang lột xác mạnh mẽ với tư duy thiết kế "hai lớp trải nghiệm", biến nơi đây thành một sân khấu văn hóa – công nghệ khổng lồ, thu hút hàng triệu lượt du khách và giới trẻ đến "săn" những khung hình độc bản.

Từ điểm ngắm hoa đến hành trình trải nghiệm

Mỗi dịp Tết đến, Đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) lại trở thành tâm điểm của dòng chảy đô thị. Vượt xa khái niệm một công trình trang trí ngắn hạn, nơi đây đã trở thành một "cấu trúc văn hóa công cộng" – nơi ký ức, bản sắc và nhu cầu thụ hưởng tinh thần của người dân cùng hiện diện.

Đường hoa Nguyễn Huệ được xây dựng theo tinh thần một siêu đô thị đang mở rộng và kết nối. Ảnh: TG

Năm nay, Đường hoa Tết Bính Ngọ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới, phản ánh tinh thần của một siêu đô thị đang mở rộng và kết nối. Điểm nhấn đặc biệt khiến giới trẻ hào hứng chính là thiết kế hai lớp trải nghiệm. Ban ngày rực rỡ với tạo hình và cấu trúc cảnh quan sắc nét. Ban đêm biến ảo lung linh nhờ công nghệ trình diễn và hệ thống chiếu sáng hiện đại.

Cùng một đại cảnh nhưng mang lại hai cung bậc cảm xúc khác nhau, giúp đường hoa trở thành không gian trải nghiệm kéo dài, thỏa mãn nhu cầu "sống ảo" bất kể thời điểm nào trong ngày.

Khung cảnh đường hoa Nguyễn Huệ ban đêm. Ảnh: TG

Nơi lưu giữ "di sản cảm xúc"

Không đơn thuần là trưng bày hoa, các đại cảnh năm nay được giới chuyên môn và du khách đánh giá cao khi kể những câu chuyện văn hóa – lịch sử bằng ngôn ngữ tạo hình đương đại.

Anh Trần Minh Hiếu – Giám đốc Công ty CP Sao Tháng Tám Việt Nam (AGS), cho biết: "Công trình được thiết kế như một hành trình, có đoạn mở, khoảng lắng, cao trào và chuyển tiếp. Đến đây, người dân cảm thấy mình là một phần của không gian".

Giới trẻ và du khách khi dạo bước trên đường hoa sẽ bắt gặp những hình tượng vừa hào hùng, vừa thân thuộc như: Thánh Gióng, Lý Ngựa Ô, Vinh Quy Bái Tổ hay Ngựa Chín Hồng Mao.

Mỗi cụm không gian không chỉ là phông nền cho những bức ảnh đẹp mà còn gửi gắm khát vọng vươn lên, tinh thần phát triển nhưng vẫn đậm đà bản sắc cội nguồn.

Với lưu lượng lên đến hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt khách, đường hoa đã giải quyết bài toán hóc búa về tổ chức dòng người và nhịp điệu di chuyển, tạo ra những khoảng mở đủ lớn cho cộng đồng tụ họp an toàn.

Hình ảnh những người trẻ xúng xính áo dài check-in, các gia đình dạo xuân hay người lớn tuổi thong thả ngắm hoa đã tạo nên một "ký ức tập thể" mạnh mẽ.

Dù công trình chỉ tồn tại trong vài tuần, nhưng giá trị của nó không đo bằng thời gian mà bằng tác động văn hóa.

Du khách nước ngoài tại đường hoa Nguyễn Huệ

Anh Trần Minh Hiếu nhận định, ngắn hạn về thời gian không đồng nghĩa với ngắn hạn về giá trị. Nếu sau nhiều năm người ta vẫn còn nhớ cảm giác đã từng có ở đó, thì đường hoa đã hoàn thành vai trò của mình.

Từ góc nhìn văn hóa đô thị, Đường hoa Nguyễn Huệ đang chứng minh rằng khi kinh tế phát triển, nhu cầu về đời sống tinh thần và các không gian sự kiện càng trở nên chính đáng. Đây không chỉ là nơi TP.HCM kể câu chuyện về sự năng động, hội nhập mà còn là minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc vào không gian văn hóa – nơi những ký ức tưởng chừng "tạm thời" được bồi đắp thành lớp trầm tích bền vững trong lòng người dân và du khách.