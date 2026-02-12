Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Gooby gửi trao hơi ấm đến bệnh nhi tại BV Nhi Trung ương và BV Sản Nhi Bắc Ninh trước thềm Tết Bính Ngọ

P.V

Trong những ngày cuối năm bận rộn, hành trình nhân ái của thương hiệu Gooby đã dừng chân tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Hàng trăm suất quà nghĩa tình đã được trao tặng, tiếp thêm sức mạnh cho các "chiến binh nhí" trên hành trình chiến đấu với bệnh tật để sớm về đón Tết đoàn viên.

Sẻ chia gánh nặng cùng các gia đình nơi "tuyến đầu"

Trung tâm Sơ sinh (Bệnh viện Nhi Trung ương) và Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh) vốn là những đơn vị tuyến đầu, nơi tiếp nhận và điều trị những ca bệnh hiểm nghèo, trẻ sinh non hoặc dị tật bẩm sinh phức tạp. Giữa áp lực điều trị và nỗi lo toan của các bậc phụ huynh khi Tết đang cận kề, sự xuất hiện của đoàn thiện nguyện Gooby đã mang đến một luồng sinh khí ấm áp và đầy hy vọng.

picture1-7443.jpg
Đại diện Gooby và y bác sĩ tại hoạt động Tết cùng Gooby

Sáng ngày 10/02 và 11/02, đoàn đã trực tiếp thăm hỏi và trao tận tay các phần quà gồm tã/bỉm Gooby Newborn, khăn ướt Gooby cao cấp và một số nhu yếu phẩm cho các gia đình đang điều trị tại hai bệnh viện. Đây là những phần quà giúp giảm bớt một phần chi phí sinh hoạt và san sẻ gánh nặng kinh tế cho cha mẹ trong suốt quá trình chăm sóc trẻ dài ngày tại viện.

Đại diện thương hiệu Gooby chia sẻ: "Tết là dịp để đoàn viên nhưng với những gia đình tại đây, niềm vui lớn nhất chỉ đơn giản là con được khỏe mạnh. Chúng tôi hy vọng những phần quà là bỉm và khăn ướt thiết thực này sẽ giúp các gia đình vơi bớt lo toan, để các con có được sự chăm sóc êm ái nhất, sớm được về nhà đón một năm mới trọn vẹn."

picture2-1035.jpg
Chuyên gia bỉm đêm mang một số phần quà thiết yếu đến với bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh

Đối với những trẻ có đề kháng kém hoặc đang điều trị nội trú, một giấc ngủ sâu chính là điều kiện tiên quyết để cơ thể phục hồi. Thấu hiểu đặc điểm này, Gooby đã mang đến dòng sản phẩm bỉm đêm chuyên sâu của mình, là các dòng tã/bỉm được thiết kế riêng để bảo vệ làn da nhạy cảm của trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Sứ mệnh của một doanh nghiệp tử tế

Việc mở rộng hành trình thiện nguyện đến cả Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh không chỉ là một sự kiện đơn lẻ mà nằm trong chiến lược trách nhiệm xã hội dài hạn của Gooby. Bằng cách trực tiếp lắng nghe những trăn trở của phụ huynh tại môi trường bệnh viện, thương hiệu không ngừng cải tiến để mang đến những sản phẩm thực sự chạm đến nhu cầu và giải quyết khó khăn của các bậc cha mẹ.

picture3-1810.jpg
Hình ảnh lưu niệm giữa đội ngũ Gooby và các y bác sĩ tại hoạt động Tết cùng Gooby

Chương trình khép lại trong sự xúc động của đội ngũ y bác sĩ và thân nhân bệnh nhi. Những nỗ lực của Gooby một lần nữa minh chứng cho hình ảnh một thương hiệu không chỉ dẫn đầu về chất lượng sản phẩm mà còn dẫn đầu về sự tận tâm, luôn đặt tương lai và sự an toàn của trẻ em Việt Nam lên vị trí ưu tiên hàng đầu.

P.V
