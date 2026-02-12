Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Cùng đi với Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai còn có các đồng chí lãnh đạo, các ban tham mưu giúp việc của Tỉnh uỷ và các sở, ngành trong tỉnh. Đến thăm, chúc Tết Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của Tập đoàn thời gian qua, mong muốn Tập đoàn có thêm nhiều đóng góp đối với sự phát triển của tỉnh Gia Lai trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc (bên trái) tặng quà cho ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai (bên phải).

Tại đây, ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong thời gian qua. Theo ông Bùi Pháp, năm 2026 là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mặc dù còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội được mở ra, do đó Tập đoàn Đức Long Gia Lai khẳng định sẽ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và của tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời, ông Bùi Pháp khẳng định: Tập đoàn sẽ tiếp tục, kiên định với định hướng phát triển doanh nghiệp; nỗ lực không ngừng, trong quá trình hoạt động chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, quan tâm chăm lo đời sống người lao động và đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển ổn định, bền vững.

Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai thăm hỏi, động viên, mong muốn Tập đoàn Đức Long Gia Lai ngày càng phát triển.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực như cơ sở hạ tầng và thu phí BOT, năng lượng (thủy điện, điện gió, điện mặt trời), bất động sản… với hàng chục Công ty thành viên, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Tập đoàn cũng nằm trong top doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam và đang vươn tới tầm quốc tế. Trong những năm qua, Tập đoàn đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.