Kinh tế

Giá xăng dầu tăng từ 15h chiều nay

Ngọc Mai
TPO - Từ 15h chiều nay (12/2), Giá xăng, dầu cùng tăng 10 - 410 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 vượt 19.000 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều hành giá xăng dầu ngày 12/2/2026. Theo đó, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt tăng theo xu hướng đi lên của thị trường thế giới, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành từ 5/2 đến 11/2, thị trường xăng dầu thế giới chịu tác động của nhiều yếu tố như căng thẳng giữa Mỹ và Iran, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn. Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới biến động tăng giảm đan xen nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa hai kỳ điều hành cho thấy xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 đạt 74,78 USD/thùng, tăng 3,2%; xăng RON95 đạt 76,5 USD/thùng, tăng 3,1%. Dầu hỏa ở mức 87,4 USD/thùng, tăng 0,99%; dầu diesel 0,05S đạt 87,5 USD/thùng, tăng 0,25%; dầu mazut 180CST 3,5S đạt 425,9 USD/tấn, tăng 3,78%.

xd1.jpg
Giá xăng RON95 vượt 19.000 đồng/lít.

Trên cơ sở diễn biến giá dầu thế giới và các quy định hiện hành, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng trong kỳ này.

Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5RON92 là 18.834 đồng/lít, tăng 395 đồng/lít; xăng RON95-III là 19.298 đồng/lít, tăng 418 đồng/lít. Dầu diesel 0,05S có giá không cao hơn 18.463 đồng/lít, tăng 10 đồng/lít; dầu hỏa 18.512 đồng/lít, tăng 122 đồng/lít; dầu mazut 15.569 đồng/kg, tăng 419 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có, nhằm bảo đảm thị trường vận hành ổn định theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Ngọc Mai
#xăng dầu #giá xăng #thị trường thế giới #tăng giá #quỹ bình ổn #đầu tư #giá nhiên liệu

