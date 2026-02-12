TNEX - nền tảng tài chính số toàn diện thế hệ mới

Giữa làn sóng chuyển đổi số toàn ngành tài chính – ngân hàng, TNEX nổi lên như một nền tảng tài chính số thế hệ mới với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, không chỉ mở rộng nhanh về quy mô người dùng mà còn đạt những bước tiến lớn trong việc tối ưu hiệu quả vận hành và kinh doanh.

TNEX – Tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định uy tín trên thị trường

TNEX trực thuộc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), TNEX đang từng bước khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường với mô hình thuần số hiện đại, không chi nhánh, không giấy tờ, hướng tới tối ưu trải nghiệm tài chính cho người dùng.

Trong thời gian qua, TNEX liên tục ghi nhận sự bứt phá về quy mô và hiệu quả hoạt động. Việc tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 1.500 tỷ đồng đã giúp TNEX củng cố nền tảng tài chính vững mạnh, tạo dư địa để mở rộng kinh doanh và đầu tư dài hạn. Cùng với đó, giá trị trung bình mỗi khoản vay tăng 35%, phản ánh sự gia tăng niềm tin và nhu cầu sử dụng dịch vụ trong nhóm khách hàng trẻ, năng động.

Đặc biệt, quy mô tín dụng từ các sản phẩm số tăng trưởng tới 343%, tổng tài sản tăng 84% và doanh thu từ các sản phẩm trọng yếu tăng gấp 7 lần, cho thấy khả năng mở rộng thị phần nhanh chóng và mô hình kinh doanh hiệu quả. Với khoảng 2,6 triệu khách hàng trên toàn quốc, TNEX ngày càng khẳng định uy tín và vị thế của một nền tảng tài chính số thế hệ mới, được đông đảo người dùng tin tưởng lựa chọn.

Công nghệ thông minh giúp TNEX dẫn đầu trải nghiệm số

Ứng dụng TNEX - nền tảng tài chính số toàn diện đáp ứng mọi nhu cầu dành cho người Việt

Công nghệ được xác định là nền tảng cốt lõi trong chiến lược phát triển dài hạn của TNEX. Bên cạnh đó, TNEX còn triển khai số hóa toàn diện trong mọi khâu vận hành, từ mở tài khoản, thẩm định tín dụng đến quản trị rủi ro và chăm sóc khách hàng, nhằm mang lại trải nghiệm nhanh chóng, liền mạch và an toàn.

Nổi bật trong đó là công nghệ phê duyệt khoản vay chỉ trong 5 giây – thuộc nhóm top đầu trên thị trường – giúp người dùng tiếp cận nguồn vốn gần như tức thì. Nhờ tối ưu quy trình bằng nền tảng số, chỉ số CIR của TNEX giảm 20%, phản ánh hiệu quả vận hành vượt trội, đồng thời tỷ lệ nợ sớm giảm 30%, cho thấy hệ thống quản trị rủi ro ngày càng hiện đại và bài bản.

Với nền tảng công nghệ vững chắc cùng chiến lược phát triển rõ ràng, TNEX không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững, từng bước khẳng định vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực nền tảng tài chính số tại Việt Nam.

Hệ sinh thái sản phẩm linh hoạt – Đáp ứng mọi nhu cầu tài chính

Bên cạnh nền tảng công nghệ, TNEX tập trung phát triển các sản phẩm tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng trẻ, sinh viên và người đi làm.

Nổi bật trong hệ sinh thái TNEX là ba sản phẩm vay chủ lực gồm:

- Vay tiêu dùng cá nhân (hạn mức giải ngân lên tới 35.000.000 đ)

- Dịch vụ tiêu trước – trả sau (hạn mức giải ngân lên tới 20.000.000 đ)

- Sản phẩm T-Boss dành cho khách hàng kinh doanh nhỏ (hạn mức giải ngân lên tới 100.000.000đ)

Các sản phẩm được thiết kế với quy trình đăng ký tối giản, chỉ mất khoảng 5 phút thực hiện ngay trên ứng dụng. Người dùng chỉ cần căn cước công dân (CCCD) để xác thực danh tính, không yêu cầu hồ sơ giấy hay thủ tục phức tạp. Đặc biệt, dịch vụ của TNEX hoạt động 24/7, cho phép người dùng đăng ký vay bất cứ lúc nào – kể cả ngoài giờ làm việc hoặc cuối tuần.

Nhờ hệ thống chấm điểm tín dụng tự động, hồ sơ được duyệt trong vòng 5 giây, giúp khách hàng nhanh chóng giải quyết các nhu cầu tài chính cấp thiết mà không cần thủ tục phức tạp.

Người dùng có thể xem chi tiết điều kiện, lãi suất và quyền lợi của từng sản phẩm trên trang chính thức của TNEX.

Hướng dẫn tải TNEX nhanh chóng, miễn phí

Ứng dụng TNEX- thủ tục đơn giản chỉ với 5 phút đăng kí

Người dùng có thể tải và cài đặt ứng dụng TNEX hoàn toàn miễn phí trên kho ứng dụng App Store hoặc Google Play tùy theo thiết bị đang sử dụng. Sau đó, bạn chỉ cần nhấn “Tải về” và tiến hành cài đặt như các ứng dụng thông thường. Tham khảo thêm về chính sách các sản phẩm trên ứng dụng TNEX bạn có thể truy cập website tnex.vn hoặc liên hệ số Hotline 1900 6954.

Quá trình đăng ký tài khoản diễn ra nhanh chóng, giúp bạn ngay lập tức truy cập vào hệ sinh thái tài chính số của TNEX với nhiều tiện ích hiện đại, an toàn và thuận tiện cho mọi nhu cầu hằng ngày.

TNEX – Lựa chọn nền tảng tài chính số thế hệ mới trong giai đoạn bứt phá

Với nền tảng tài chính vững chắc, tốc độ tăng trưởng ấn tượng và công nghệ hiện đại, TNEX đang khẳng định vị thế là nền tảng tài chính số thế hệ mới tại Việt Nam. Mô hình vận hành tinh gọn giúp TNEX tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cùng với trải nghiệm người dùng được chú trọng và các sản phẩm tài chính linh hoạt, TNEX trở thành lựa chọn phù hợp cho người dùng trẻ, năng động và yêu thích công nghệ. Người dùng có thể tải ứng dụng TNEX ngay hôm nay để trải nghiệm giải pháp tài chính thông minh, tiện lợi và an toàn.