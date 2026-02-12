SCG lan tỏa sẻ chia Xuân Bính Ngọ 2026, đồng hành cùng cộng đồng

Không dừng ở giá trị trước mắt, các chương trình còn thể hiện cam kết phát triển bền vững của SCG tại Việt Nam, kiên định với mục tiêu giảm bất bình đẳng, mở rộng cơ hội an sinh và để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển chung.

Tại xã Củ Chi (TP.HCM), SCG phối hợp với Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TP.HCM), Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức chương trình “Phiên chợ Xuân 0 đồng - Nghĩa tình quân dân”, hỗ trợ người dân địa phương đón Tết ấm áp hơn. Với tổng kinh phí hỗ trợ từ Tập đoàn SCG trị giá 105 triệu đồng, chương trình mang đến nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và lan tỏa tình cảm gắn kết quân dân. Hoạt động không chỉ giúp sẻ chia khó khăn mà còn động viên người dân nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Song song đó, SCG dành nguồn lực chăm lo lực lượng tuyến đầu, gồm nhân viên y tế và các gia đình quân dân, những người trực tiếp góp phần bảo đảm sức khỏe và an ninh trật tự cho xã hội. Khoản hỗ trợ 50 triệu đồng đã được trao tới 100 hộ gia đình, thay lời tri ân và động viên trước thềm năm mới.

Tại Cần Giờ, chương trình Tết quân dân tiếp tục được triển khai nhằm hỗ trợ các gia đình chính sách và người dân ở khu vực còn nhiều khó khăn. Với kinh phí 50 triệu đồng, hoạt động hướng tới việc mang lại một mùa xuân đủ đầy hơn cho bà con vùng xa, đồng thời khẳng định cam kết của SCG trong việc đồng hành cùng cộng đồng địa phương.

Bên cạnh đó, năm nay, SCG tiếp tục phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên (SAC) tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa xuân”, hỗ trợ hơn 2.000 sinh viên và người lao động khó khăn trở về quê sum họp gia đình trong dịp Tết, với các tuyến xe tới các tỉnh trải dài trong khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Chương trình không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí mà còn mang theo thông điệp sẻ chia, giúp hành trình trở về trở nên an tâm và trọn vẹn hơn, và giúp kết nối những trái tim xa quê với gia đình thân yêu.

Bạn Đoàn Văn Vinh - sinh viên nhận học bổng SCG Sharing the Dream, đồng thời là sinh viên tham gia chuyến xe này, cho biết: “Nhờ sự hỗ trợ của SCG, em không chỉ được tiếp sức trong học tập mà còn có cơ hội về quê đón Tết cùng gia đình. Sự đồng hành này mang lại cho em rất nhiều động lực để cố gắng hơn trong tương lai.”

Chuỗi hoạt động Xuân Bính Ngọ là một lát cắt rõ nét trong hành trình SCG gắn bó cùng Việt Nam, với định hướng tạo ra những giá trị thiết thực cho con người và cộng đồng.

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với đối tác và cơ quan ban ngành tại các địa phương, SCG từng bước mở rộng các sáng kiến ý nghĩa, góp phần nuôi dưỡng một nền tảng xã hội toàn diện, bền vững và giàu tính nhân văn cho tương lai.