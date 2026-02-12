Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Cùng đi với Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai còn có các đồng chí lãnh đạo, các ban tham mưu giúp việc của Tỉnh uỷ và các sở, ngành trong tỉnh. Đến thăm, chúc Tết Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của Tập đoàn thời gian qua, mong muốn Tập đoàn có thêm nhiều đóng góp đối với sự phát triển của tỉnh Gia Lai trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tại đây, ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong thời gian qua. Theo ông Bùi Pháp, năm 2026 là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mặc dù còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội được mở ra, do đó Tập đoàn Đức Long Gia Lai khẳng định sẽ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và của tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội.
Đồng thời, ông Bùi Pháp khẳng định: Tập đoàn sẽ tiếp tục, kiên định với định hướng phát triển doanh nghiệp; nỗ lực không ngừng, trong quá trình hoạt động chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, quan tâm chăm lo đời sống người lao động và đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển ổn định, bền vững.
Tập đoàn Đức Long Gia Lai kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực như cơ sở hạ tầng và thu phí BOT, năng lượng (thủy điện, điện gió, điện mặt trời), bất động sản… với hàng chục Công ty thành viên, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Tập đoàn cũng nằm trong top doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam và đang vươn tới tầm quốc tế. Trong những năm qua, Tập đoàn đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Dịp này, Tập đoàn Đức Long Gia Lai tài trợ khẩn trương 500 triệu đồng để trang trí hoa, linh vật tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Tượng đài Bác Hồ (thuộc phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và công ơn to lớn của vị lãnh tụ kính yêu; hưởng ứng hoạt động thăm quan vui xuân đón Tết của khách thập phương và nhân dân đến thắp hương, vui chơi trong những ngày xuân Bính Ngọ.
Theo lãnh đạo Tập đoàn Đức Long, nếu năm 2025 là năm của sự vươn mình thì năm 2026 là năm của sự bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế. Tập đoàn xác định sẽ đi bằng đôi cánh chiến lược là năng lượng tái tạo và hạ tầng giao thông với mức tăng trưởng từ 20 - 25%, lợi nhuận phấn đấu đạt 1.000 tỷ đồng. Cụ thể, về năng lượng tái tạo, Tập đoàn không chỉ nói về con số 4.500 MW trong tầm nhìn dài hạn, mà đang hiện thực hóa bằng việc triển khai 10 dự án điện gió, điện mặt trời và thủy điện tại Gia Lai và Lâm Đồng với công suất 900 MW. Việc góp vốn gần 500 tỷ đồng vào các công ty năng lượng xanh trong năm qua chính là lời khẳng định cho cam kết phát triển bền vững của Tập đoàn.
Về hạ tầng giao thông, bên cạnh việc duy tu, đại tu tuyến Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) vào năm 2027 để đảm bảo an toàn giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Tập đoàn đang ấp ủ một khát vọng lớn lao hơn. Đó là đề xuất đầu tư dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa với chiều dài 257 km với tổng vốn dự kiến 77.000 tỷ đồng. Tập đoàn Đức Long Gia Lai hiểu đây là một thách thức lớn, nhưng với sự ủng hộ của Trung ương, của Chính phủ và chính quyền 3 tỉnh có dự án đi qua, Tập đoàn quyết tâm thực hiện để góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông chiến lược của Tây Nguyên.