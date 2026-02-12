Thông báo sửa đổi nội dung vốn điều lệ và địa chỉ trụ sở chính của Ngân hàng TNHH một thành viên CIMB Việt Nam

Ngày 31/01/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 340/QĐ-QLGS3 về việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên CIMB Việt Nam (Ngân hàng CIMB Việt Nam).

Theo đó, Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát tổ chức tín dụng NHNN quyết định:

- Sửa đổi nội dung nội dung địa chỉ trụ sở chính ghi tại Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 61/GP-NHNN ngày 31/8/2016 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng CIMB Việt Nam như sau:

“Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam”

- Sửa đổi nội dung vốn điều lệ ghi tại Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 61/GP-NHNN ngày 31/8/2016 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng CIMB Việt Nam như sau:

“Vốn điều lệ của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên CIMB Việt Nam là: 4.549.200.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn nghìn năm trăm bốn mươi chín tỷ hai trăm triệu đồng chẵn).”

Ngân hàng CIMB Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18/01/2024 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định pháp luật có liên quan.

Quyết định số 340/QĐ-QLGS3 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 61/GP-NHNN ngày 31/8/2016 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng CIMB Việt Nam.